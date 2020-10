ULTIM’ORA – CORONAVIRUS, record di contagi nel Lazio. Pronta l’ordinanza per le mascherine obbligatorie?

Potrebbe essere in lavorazione proprio in queste ore, dopo gli ultimi dati non certamente confortanti per il contagio da Covid-19 nella regione Lazio, l’ordinanza del governatore Zingaretti, sull’esempio del collega campano De Luca, che preveda l’obbligo delle mascherine all’aperto.

Alle ore 11 questa mattina è in programma tra l’altro una conferenza stampa presso l’istituto Spallanzani di Roma con il presidente Zingaretti e l’assessore alla Sanità D’Amato sulle nuove tipologie di test per Covid 19 e nuove misure legislative.

Una misura annunciata da Zingaretti in alcune dichiarazioni alla stampa di ieri sera, a fronte alla curva epidemica che proprio nella giornata di giovedì ha toccato il record assoluto di contagi (265, dei quali 55 in più di mercoledì).

La misura mira a contenere i contagi e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile. L’introduzione dell’obbligo di mascherina dovrebbe arrivare prima del week end andando così a contenere anche possibili contagi nelle zone della movida sia a Roma che in provincia. L’obbligo in particolare sarà rivolto a tutte le situazioni di presenza di più persone compresi i raduni familiari e le feste private.

La priorità è salvaguardare il paese, inteso come scuola, lavoro e servizi essenziali. Non si può, e questo appare scontato ma non banale, rischiare un nuovo e devastante Lockdown.