ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nuovo record, oltre 220mila nuovi casi! Aumentano i ricoveri e terapia intensiva, 198 morti | TG24.info

Il bollettino del Ministero della Salute registra per la prima volta da inizio pandemia oltre 220 mila, dato delle ultime 24 ore, sono 198 i decessi. Processati 1.138.310 tamponi, il tasso di positività sale al 19,8%. Crescono le terapie intensive (+39) e i ricoveri (+463).

Aumentano i ricoveri e secondo i dati Agenas di ieri il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri a livello nazionale sale al 21% e, in 24 ore, cresce in 13 regioni: Calabria (al 33%) Liguria (32%), Abruzzo (17%), Lombardia (23%), Marche (24%), Molise (13%), Piemonte (25%), Puglia (13%), Sardegna (11%), Sicilia (25%), Toscana (17%), Umbria (28%), Veneto (21%). Mentre secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 29 dicembre – 4 gennaio, c’è stata un’esplosione dei nuovi casi in tutte le Regioni. Crescono i ricoveri in area medica (+2.823) e in terapia intensiva (+247%). Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), (clicca qui https://covid19.healthdata.org/italy?view=daily-deaths&tab=trend) in Italia il picco dei decessi per Covid potrebbe arrivare a metà febbraio, potrebbero esserci tra i 343 e i 576 morti al giorno , a seconda delle variabili: uso della mascherina, severità della variante Omicron, terze dosi ed esitazione vaccinale.

Nelle ultime 24 ore sono più di 50mila i casi in Lombardia e 46 le persone decedute. In Emilia Romagna e Veneto nuovo record con più di 18mila nuovi positivi. In Toscana più di 17mila, nel Lazio e Piemonte oltre i 14 mila.

Anna Ammanniti