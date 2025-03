ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nuovo record di contagi in Italia, sono più di 144 mila! | TG24.info

Nuovo record di contagi Covid in Italia! Sono 144.243 nelle ultime 24 ore, 126,888 i precedenti, a fronte di 1.224.025 tamponi processati (+70mila). Il tasso di positività all’11,78%, stabile rispetto all’11,03% di giovedì.

Le vittime in 24 ore sono 155, una in meno, per un totale da inizio pandemia di 137.402. Non si allenta la pressione sugli ospedali: 284 in più i ricoveri nei reparti ordinari e + 34 in terapia intensiva con 119 ingressi giornalieri. Oggi l’Iss nel suo monitoraggio settimanale ha evidenziato come l’incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni prima. Dall’ultimo report del Governo sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati, senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni per cui la campagna di immunizzazione è partita da poche settimane.

Mentre i contagi continuano a crescere e salgono Rt e incidenza, cambiano le regole per Green pass e quarantena. Le regioni con più contagi sono: Lombardia +41.458, Toscana +16.888, Emilia Romagna +10.167, Veneto +9.028, Lazio +8.477.

Oggi sono 41.458 i contagi in Lombardia, registrati 37 morti che portano il totale delle vittime a 35.081 dall’inizio dell’emergenza. In Toscana continuano a crescere i contagi, nelle ultime 24 ore se ne registrano 16.886. Nel trend di crescita dei contagi anche l’Emilia Romagna che supera la soglia dei 10mila nuovi casi. Scendono sotto quota 10.000 i nuovi contagi in Veneto (+ 9.028). Il Lazio segna 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), individuati su un totale di 111.474 tamponi.

Anna Ammanniti