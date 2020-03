ULTIM’ORA Coronavirus – In Italia 92.472 contagiati totali, 889 morti e 1.434 guariti in 24 ore (video)

Abituale conferenza stampa dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma sull’emergenza Coronavirus in Italia: 92.472 casi positivi e 10.023 morti. Il bollettino di oggi 28 marzo, con il ritorno del commissario Borrelli dopo alcuni giorni di assenza per malattia.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 92.472 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.974 persone in più di ieri, per una crescita del 6,91%). Di queste, 10.023 sono decedute (+889, + 9,73%) e 12.384 sono guarite (+1.434). Attualmente i soggetti positivi sono 70.065 (il conto sale a 92.472 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.676; 3.856 sono in terapia intensiva (+124), mentre 39.533 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Lombardia 39.159 (+2.117, +5,68%)

Emilia-Romagna 12.383

Veneto 7.930

Piemonte 7.671

Marche 3.373

Liguria 2.822

Campania 1.592

Toscana 3.817

Sicilia 1.359

Lazio 2.505

Friuli Venezia-Giulia 1.436

Abruzzo 1.133

Puglia 1.458

Umbria 969

Bolzano 1.109

Calabria 555

Sardegna 624

Valle d’Aosta 511

Trento 1.505

Molise 123

Basilicata 182