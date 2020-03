Regione – Cassa in deroga: pronti ad accordo quadro “L’estensione della cassa integrazione in deroga decisa dal Governo rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare questa delicata fase che stiamo vivendo. Per questo motivo abbiamo aperto, già dal 18 marzo...

Regione – Meteo, inizio di primavera con colpo di coda dell’inverno Andrea Vuolo di 3bmeteo.com :”da lunedì gelidi venti dalla Russia causeranno un tracollo termico anche di 10-15°C con rovesci di neve a quote molto basse, a tratti fino in pianura...

Atina/Picinisco – In giro per un pugno di asparagi o per chiacchierare, denunciati Che sia per un pugno di asparagi o per chiacchierare fuori dalla propria abitazione senza motivazioni plausibili, le denunce scattano anche in questa domenica Anti Coronavirus. Ad Atina i militari...

ULTIM’ORA Alatri – Coronavirus: altri tre casi positivi, primo decesso Sulle cause della morte di uno dei tre pazienti positivi al coronavirus ancora non si è fatta luce, serviranno approfondimenti per dire se si tratta di un decesso da coronavirus...

ULTIM’ORA Coronavirus – In Italia 59.138 contagiati totali, 651 morti e 952 guariti in 24 ore (video) Bollettino abituale di questa domenica, per il Dipartimento di Protezione Civile di Roma. Ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 22 marzo: 59.138 casi positivi e 5.476 morti....

Sora Cassino Aquino Pontecorvo – S.Messa IV Quaresima Vescovo Antonazzo (video) Vi trasmettiamo su questo canale la S.Messa officiata da S.E. il Vescovo Gerardo Antonazzo Vescovo diocesano di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo, sarà disponibile on demand, sempre su questo canale....

ULTIM’ORA Veroli – Coronavirus: altri tre casi positivi, il contagio non si arresta Si tratta di pazienza della Città Bianca. Ai cinque casi segnalati ufficialmente dagli organi competenti, se ne aggiungono oggi altri tre. La situazione inizia a preoccupare e i cittadini chiusi...

Regione – Coronavirus, 400 milioni per le aziende del Lazio “La Regione è pronta a mettere in atto tutti gli strumenti per sostenere in questa primissima fase di emergenza il sistema economico del Lazio”. Lo scrivono in un comunicato congiunto...

ULTIM’ORA Roma – Coronavirus miete la vittima più giovane della regione, Emanuele aveva 34 anni Emanuele, 34 anni originario di Cave, colpito dal Coronavirus era stato ricoverato lunedì scorso. È morto questa notte nel reparto di rianimazione del Policlinico di Tor Vergata. L’uomo era reduce...