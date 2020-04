ULTIM’ORA Coronavirus – In Italia 105.792 contagiati totali, 727 morti e 1.118 guariti in 24 ore (video)

Conferenza stampa dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma sull’emergenza Coronavirus in Italia: 110.574 casi positivi e 12.428 morti. Il bollettino di oggi 1 aprile evidenzia un ulteriore stabilizzazione del trend e calo dei decessi.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 110.574 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (2.937 persone in più di ieri). Di queste, 13.155 sono decedute (+727) e 16.847 sono guarite (+1.118). Attualmente i soggetti positivi sono 80.572 (il conto sale a 110.574 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). In totale sono stati registrati 2.937 nuovi casi.

I dati sono stati forniti dalla Protezione Civile.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.765 i malati in Lombardia (641 in più rispetto a ieri), 11.489 in Emilia-Romagna (+536) 8.224 in Veneto (+374), 8.470 in Piemonte (+388), 3.456 nelle Marche (+104), 4.432 in Toscana (+206), 2.645 in Liguria (+137), 2.758 nel Lazio (+116), 1.976 in Campania (+105), 1.206 in Friuli Venezia Giulia (+46), 1.483 in Trentino (+94), 1.112 in provincia di Bolzano (-30), 1.756 in Puglia (+102), 1.544 in Sicilia (+52), 1.211 in Abruzzo (+20), 864 in Umbria (+13), 540 in Valle d’Aosta (-12), 675 in Sardegna (+18), 610 in Calabria (+4), 131 in Molise (+14), 225 in Basilicata (+9).