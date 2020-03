ULTIM’ORA CORONAVIRUS – Contributi del Governo ai Comuni, ecco l’elenco e le cifre della provincia di Frosinone

Ai Comuni della provincia di Frosinone arriveranno 3 milioni 771 mila 436,75 euro come contributo spettante per misure urgenti di solidarietà alimentare. La decisione del Governo di sabato, ha oggi dato come primo esito la suddivisione regionale, provinciale e comunale. Al Lazio saranno dati 37 milioni di euro, con Roma che avrà, tra Capitale (15) e provincia 25,5 milioni.

Per le altre province, detto di Frosinone e Roma, spetteranno a Latina, oltre 4 milioni di euro (con Latina capoluogo che riceverà 777 mila euro); la provincia di Rieti avrà poco più di 1 milione di euro e Viterbo 2,2 milioni di euro.

Come vengono stabilite le cifre?

L’ordinanza firmata dal Commissario Straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli suddivide i fondi in base alla popolazione di ogni singolo Comune, ma anche in base al reddito medio dei residenti e non dimentica i centri con poche decine di abitanti, stabilendo che in mancanza di risorse i 600 euro a loro destinati – la cifra minima stanziata – vengano sottratti alle grandi città.

Su base regionale è la Lombardia a ricevere la quota maggiore di risorse, 55 milioni; alla Campania vanno 50 milioni; alla Sicilia 43,4 mln; al Lazio 37 mln; alla Puglia 33,1 mln; al Veneto 27,4 mln; all’Emilia Romagna 24,2 mln; al Piemonte 24 mln; alla Toscana 21,4 mln; alla Calabria 17,2 mln; alla Sardegna 12,6 mln; alle Marche 9,4 mln; alla Liguria 8,7 mln.

Tra i Comuni della provincia di Frosinone, dietro il Capoluogo, che ne avrà 289 mila, troviamo Cassino (260 mila), Alatri (229 mila), Sora (195 mila), Veroli (177 mila), Ceccano (182 mila), Ferentino (158 mila), Anagni (154 mila), Monte San Giovanni Campano (108 mila), Pontecorvo (100 mila), Isola del Liri (79 mila), Boville (78 mila), Ceprano (69 mila).

Nelle foto allegate l’elenco dei Comuni della provincia di Frosinone, con la cifra esatta stanziata dal Governo Conte.

Alessandro Andrelli