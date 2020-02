Trevi Nel Lazio – Truffatori cercano di vendere statuette di San Pio

Nel pomeriggio di ieri due individui giravano per il centro storico, cercando di vendere statuette raffiguranti San Pio da Pietrelcina, affermando di essere stati autorizzati alla vendita dal parroco.

Gli abitanti insospettiti dai modi insistenti e arroganti dei due hanno allertato i Carabinieri della Stazione. I militari sono immediatamente intervenuti ed hanno identificato i due soggetti: provenienti dalla Campania, un 51 enne già noto alle forze dell’ordine per furto in abitazione, truffe, resistenza a Pubblico Ufficiale e un 21enne, pregiudicato per reati per estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, stupefacenti e guida senza patente. Nei loro confronti è stata inoltrata proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Trevi nel Lazio per tre anni. I soggetti più a rischio di truffa sono purtroppo gli anziani, è necessario diffidare da persone che non si conoscono e non bisogna farli entrare in casa.

Anna Ammanniti