Trevi Nel Lazio – Multato per esercizio di attività di ambulante senza autorizzazione

Ieri mattina i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno controllato un cittadino di nazionalità nigeriana 43enne, residente a Padova, sorpreso nei pressi di obiettivi sensibili senza alcun giustificato motivo, mentre espletava illegalmente l’attività di vendita ambulante.

I Carabinieri hanno elevato all’uomo una contravvenzione amministrativa di circa 5.200 euro, ai sensi dell’art. 28 comma 2° e 4° del D.LGS. 114/8 sanzionato dall’art. 29 comma 1°, per aver esercitato l’attività di vendita ambulante senza alcuna autorizzazione. In considerazione dell’insistenza e dell’atteggiamento minaccioso nel proporre la vendita ai passanti di indumenti di biancheria e della presenza in loco di varie attività commerciali, i Carabinieri hanno proposto il 43enne nigeriano per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Trevi nel Lazio per tre anni. (comunicato stampa)