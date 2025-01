Trevi nel Lazio – Encomio solenne al Maresciallo Leonardo Pietroiusti | TG24.info

Il 27 settembre scorso si è svolta presso la sala Giunta del Comune di Trevi la cerimonia del conferimento dell’encomio solenne al Maresciallo Leonardo Pietroiusti che ha comandato la Stazione di Trevi nel triennio ottobre 2021- settembre 2024, e che dal 28 settembre è stato destinato alla stazione dei Carabinieri di San Benedetto dei Marsi.

E’ stata l’occasione per fare i ringraziamenti a nome di tutta la comunità da parte del Sindaco per il lavoro svolto, mettendo in evidenza oltrechè la professionalità una grande dote di umanità che gli ha consentito di svolgere il proprio lavoro con il plauso e l’apprezzamento dei cittadini.

La motivazione riportata “il servizio svolto in qualità di comandante della stazione dei carabinieri di Trevi nel Lazio da parte del maresciallo Leonardo Pietroiusti con rigore e competenza, dando un importante contributo alla nostra comunità impegnandosi a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica, in un periodo particolarmente complesso ed impegnativo nel triennio ottobre 2021 – settembre 2024, caratterizzato dai problemi del post covid, e dalla necessità di un controllo armonizzato del territorio e degli aspetti sociali della comunità dimostrando in tal senso una spiccata sensibilità rispetto ai problemi affrontati”

Al Maresciallo Pietroiusti vanno gli auguri dell’Amministrazione della comunità di Trevi nel Lazio.