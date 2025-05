TRASPORTI – Stazione Tav, Rocca: “Sia a Ferentino. A Frosinone opera non si può fare” | TG24.info

Il Presidente della Regione Lazio lo ha detto ieri nel corso del XIV Congresso della Cisl Lazio.

“La soluzione più veloce per connettere i territori del Lazio è quella della stazione Tav a Ferentino, in provincia di Frosinone”, ha detto Francesco Rocca che ha aggiunto: “Portare la Tav dentro Frosinone, invece, significa non fare l’opera. Già Ferentino avvicinerebbe Frosinone a Roma in maniera significativa creando nuove opportunità. Questa è un’altra sfida per contrastare lo spopolamento. Dobbiamo lavorare sulle infrastrutture, non sono negoziabili”.

“Non possiamo correre dietro ai campanili – ha aggiunto, fra l’altro, Rocca – dobbiamo fare i conti con la realtà. Già Ferentino creerebbe nuove opportunità per contrastare lo spopolamento. Ricordiamo che dietro ogni infrastruttura ci sono le vite. E poi, abbiamo sbloccato la cisterna di Valmontone e tra poco partiranno le gare per la loro realizzazione”.