Trasporti – La Regione rinnova agevolazioni per pensionati ex dipendenti Tpl Lazio | TG24.info

I pensionati ex dipendenti delle aziende del trasporto pubblico della Regione Lazio, con non meno di 15 anni di anzianità di servizio, potranno continuare anche nel 2025 ad usufruire di tariffe agevolate per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

È quanto prevede la determina della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Lazio in applicazione di quanto stabilito dalla Giunta regionale lo scorso 14 novembre 2024, su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera.

Con questa iniziativa si fissa in 95 euro la quota minima a carico dei soggetti aventi diritto per l’acquisto di uno solo titolo di viaggio annuale valido sul servizio regionale o comunale e in 170 euro l’onere massimo a carico della Regione Lazio.

«La Regione Lazio conferma l’attenzione per il trasporto pubblico locale e per i pensionati ex dipendenti del Tpl a cui è dedicata questa iniziativa che consentirà loro, con appena 95 euro, di fruire dell’ampia rete regionale e comunale di mezzi pubblici. Gli investimenti sulle agevolazioni sono un segnale di grande attenzione non solo verso gli utenti del servizio ma anche verso l’intero settore del Tpl la cui valorizzazione è al centro dell’azione di governo della giunta regionale», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.