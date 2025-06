Trasporti – Da lunedì corsa aggiuntiva sulla tratta Sora-Terracina, soddisfatto l’assessore Righini | TG24.info

Da lunedì 30 giugno sarà attiva una corsa aggiuntiva nel tratto Sora-Terracina.

“L’attivazione da lunedì prossimo, 30 giugno, di una corsa aggiuntiva del trasporto pubblico Cotral nel tratto Sora-Terracina è davvero un’ottima notizia per i cittadini della zona – sottolinea l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini – Anche gli orari scelti sono strategici per permettere a chi usufruirà del servizio di poter godere di un’intera giornata al mare. La partenza da Sora, è fissata, infatti, alle ore 8,30, con arrivo a Terracina alle 9,50, mentre il rientro da Terracina è previsto alle 17,30 con arrivo a Sora alle 19,20. Ringrazio, quindi, il presidente Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, per aver dato seguito alle istanze del territorio da me rappresentate, offrendo questo importante servizio per il periodo estivo, che consente a chi non ha modo di poter raggiungere una località balneare con i propri mezzi, di poterlo fare con il trasporto pubblico”.