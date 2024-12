Totoassessori Regione Lazio – La Savo in giunta come quota rosa? Le voci parlano di una lizza con Maura e Iannarilli | TG24.info

Daniele Maura, Alessia Savo o Antonello Iannarilli? Tre nomi per un possibile assessorato che spetta a Fratelli d’Italia e anche alla provincia di Frosinone, incredibilmente danneggiata da una legge elettorale assurda che ha concesso solo tre consiglieri anziché il minimo previsto di quattro.

Le voci, perché ovviamente solo di questo ancora si tratta, si accavallano e il rebus, al quale, se risultassero concrete, il senatore Ruspandini in primis dovrebbe trovare una soluzione, non può avere tempi lunghissimi.

Il coordinatore provinciale potrebbe favorire il suo uomo di fiducia, cioè Maura, ma questi, alla prima esperienza, potrebbe non fare i salti di gioia a dimettersi da consigliere regionale per entrare nella Giunta.

Alessia Savo (in foto), che non sarebbe la prima scelta di Ruspandini anche per questioni di correnti interne, ha però dalla sua l’esigenza di Rocca di garantire la presenza di quote rosa in Giunta.

Anche il nome di Antonello Iannarilli, però, potrebbe essere preso in considerazione sempre per una serie di equilibri interni. Iannarilli comunque entrerebbe in Consiglio nel caso di dimissioni della Savo per entrare in giunta.

Dario Facci