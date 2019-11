Torrice – Dal Consiglio l’ok per un corridoio umanitario per gli italo-venezuelani ciociari

Nell’ultimo consiglio comunale si è votata all’unanimità la delibera voluta dal consigliere Gianmarco Florenzani riguardante un possibile aiuto ai connazionali bloccati in Venezuela. L’obiettivo è quello di creare un corridoio umanitario per riportare in Italia tanti “ciociari” che non riescono a lasciare la turbolenta zona sudamericana.

L’obiettivo è coinvolgere nel progetto almeno altri quattro Comuni per consentire alla proposta di passare al vaglio della Regione Lazio. <La proposta – spiega il consigliere Florenzani – prevede per gli Italo-venezuelani iscritti all’AIRE ed originari del Lazio di avere dalla Regione e dallo Stato l’applicazione di un corridoio umanitario per il rientro in Italia ed il sostegno socio-economico per reintegrarsi. Le Regioni Marche, Abruzzo e Molise hanno già deliberato in Materia. Speriamo di ottenere questo risultato anche nel Lazio ed offrire un serio sostegno a questi emigranti di cui la nostra comunità resta orgogliosa. Come ente comunale abbiamo il dovere intervenire visto anche che tantissimi sono gli italo-venezuelani di origine torriciana>. CAP