Torrice – Da Regione ok a contributo per l’intervento in Piazza dell’Ammasso | TG24.info

Santangeli: “Un gioco di squadra della lista “Torrice C’E’ e dei vari rappresentanti regionali”.

Con determina del 16/07/2021 N. G09683, la Regione Lazio ha stanziato il contributo per ad € 478 mila per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del dissesto gravitativo connesso al del muro di sostegno in via Cavour (piazza dell’Ammasso). Un evento geologico di grande rilevanza e pericolo, avvenuto a causa di eccezionali fenomeni meteorologici avversi del mese di dicembre 2020 che colpirono una parte significativa del territorio della Provincia di Frosinone, determinando una diffusa situazione di danneggiamento alle strutture pubbliche e private. Lo scorso 5 gennaio 2021, appunto a Torrice crollò parte del vecchio muro in pietra locale, che svolgeva la funzione di sostegno della scarpata sovrastante in via Cavour (piazza dell’Ammasso), cedimento che a seguito di successive indagini e verifiche è stato causato dalla spinta del terreno imbibito dalle intense piogge. Con determinazione ed impegno nella risoluzione della vicenda la lista civica “Torrice C’E’”, con particolare operatività del candidato in lista Angelo Palmieri (segretario locale del PD), ha coinvolto i vari referenti regionali dal consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli al consigliere del Pd Mauro Buschini, un impegno che ha portato con successo alla determina di venerdì scorso, nella quale appunto la Regione Lazio, ha stanziato la somma di € 478 mila per l’intervento. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per i tempi celeri –ha sottolineato l’avv. Alfonso Santangeli- in cui la Regione ha concretizzato l’intervento. Plaudo l’impegno di Angelo Palmieri, del coinvolgimento dei rappresentanti regionali i consiglieri Buschini e Ciacciarelli, e dell’importante presenza istituzionale del commissario prefettizio la dott.ssa Anna Mancini, e del sub commissario dott. Pierino Malandrucco, e della collaborazione tecnica del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Torrice Ezio Orologio, a dimostrazione che c’è stato indifferentemente dai colori politici un lavoro di squadra, con un unico obiettivo risolvere e dare una risposta concreta alla comunità. Un modo di fare politica a servizio del territorio, che la lista “Torrice C’E’” continua a seguire come impegno per la nostra comunità”.