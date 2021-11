Torrice – Covid, Santangeli: nelle prossime ore decideremo eventuali nuove misure | TG24.info

La battaglia contro il Covid-19 non è finita. La vaccinazione di una parte consistente della popolazione ha consentito, in questi mesi, di arginare la diffusione del virus, ma i dati in possesso delle autorità sanitarie dicono che l’allerta deve continuare ad essere massima e gli sforzi e l’attenzione nei comportamenti quotidiani devono essere rafforzati.

«In queste ore – dice il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli – il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha scritto ai prefetti e ai sindaci sottolineando come “la situazione epidemiologica tende al peggioramento, e rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti. Oggi siamo chiamati nuovamente a uno sforzo per determinare condotte rispettose delle regole imposte dall’emergenza e a vigilare perché queste vengano osservate da tutti”. Nelle prossime ore si valuterà con il prefetto di Frosinone e con gli altri colleghi sindaci le eventuali misure da adottare, come ad esempio l’obbligo di uso delle mascherine all’aperto nei luoghi di aggregazione e dello shopping, a tutela della salute di tutti. Nel frattempo, invito tutti i concittadini che ancora non lo avessero fatto, per ragioni che non sono legate a particolari e specifiche condizioni di salute, a vaccinarsi e, in questo frangente, a tenere comportamenti responsabili e a rispettare le regole imposte dall’emergenza, certo che, con il contributo di tutti, riusciremo ad uscire da questa situazione e a riconquistare la normalità».