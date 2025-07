Torre Cajetani – Maltrattamenti, i Carabinieri salvano una donna. Arrestato il compagno | TG24.info

L’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Alatri ha permesso di salvare una donna dalle vessazioni e maltrattamenti da parte del compagno, un trentunenne di Torre Cajetani.

L’uomo con il quale conviveva, in varie occasioni aveva manifestato la sua indole violenta sfociata in maltrattamenti nei suoi confronti. Solo qualche giorno fa era stato già deferito in stato di libertà per “lesioni personali aggravate” con l’applicazione dell’iter del “codice rosso” e la donna refertata con giorni 25 di prognosi per le violenze subite.

I fatti odierni invece si riferiscono ad una richiesta di intervento presso l’abitazione della coppia ove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri coadiuvati da quelli delle Stazioni di Trevi Nel Lazio e Filettino, prontamente giunti, hanno notato subito l’uomo in stato confusionale che con veemenza cercava di non farli entrare e allo stesso tempo li spintonava. I militari sospettando criticità e temendo il pericolo per la compagna non presente alla loro vista, repentinamente sono entrati nell’abitazione trovando la donna rannicchiata ed impaurita sotto ad un letto.

Vistasi protetta dai Carabinieri, dopo un pianto liberatorio ha raccontato dei maltrattamenti cui era oggetto da parte del compagno che nel frattempo la minacciava di morte.

La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti medici mentre il compagno condotto presso gli uffici della Compagnia di Alatri è stato tratto in arresto.

Quest’ultimo al termine delle attività di rito come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo mentre la donna accompagnata in luogo protetto.