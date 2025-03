Regione – Ferrovie: Disservizi lungo la Cassino-Roma, confronto in Commissione mentre la Giunta stanzia 5 milioni per le corse Tav | TG24.info

Martedì prossimo, 21 novembre, si riunirà la Commissione regionale Mobilità e Trasporti per affrontare le numerose problematiche alla base dei continui disservizi che si registrano da tempo sulla tratta ferroviaria Cassino-Frosinone-Roma (FL6), che solo nello scorso mese di settembre ha visto soppresse oltre mille corse.

Una buona notizia arriva invece dalla Giunta regionale, che ha confermato l’impegno per 5 milioni di euro finalizzato a proseguire la sperimentazione per l’instradamento sulla Cassino-Frosinone di un treno ad alta velocità, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano–Napoli. Stessa misura anche per la tratta Roma Orte.

LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

La riunione della commissione consiliare in programma per martedì è stata sollecitata dalla consigliera regionale del Pd, Sara Battisti. Sono stati invitati a partecipare alla seduta, oltre all’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, anche RFI S.p.A, Trenitalia S.p.A. e l’Associazione ‘Roma-Cassino Express’ molto attiva per la tutela dei diritti dei pendolari. Al riguardo, Battisti si è detta molto soddisfatta per il coinvolgimento dei rappresentanti di quest’ultima associazione “da sempre in prima linea a tutela dei pendolari” convinta che gli stessi “possano offrire un contributo concreto alla discussione su una tematica che necessita, nell’immediato, di soluzioni strutturali e che migliorino la qualità della vita dei pendolari”.

L’esponente Dem ha ricordato come i “disagi sulla tratta Cassino-Frosinone-Roma sono purtroppo quotidiani e ai stanno verificando situazioni inammissibili, che rappresentano motivo di disagio per migliaia di studenti e lavoratori che si servono di questa tratta. In tanti, visto il perpetrarsi di cancellazioni di treni e guasti perenni, mi stanno segnalando anche difficoltà nei luoghi di lavoro a causa dei continui ritardi. Spero che da questo confronto con la maggioranza Rocca – ha concluso la Battisti – possano emergere soluzioni e risposte a tante persone in grande difficoltà per l’inefficienza del trasporto pubblico”.

LO STANZIAMENTO PER LE CORSE TAV A CASSINO E FROSINONE

L’esecutivo regionale del presidente Francesco Rocca, da parte sua, ha disposto lo stanziamento di 5 milioni di euro per le tratte ferroviarie Roma-Cassino e Roma Orte, al fine di confermare la sperimentazione con i treni ad alta velocità.

Su pro dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, infatti, la Giunta ha approvato la delibera per la proroga del “servizio sperimentale effettuato con Trenitalia S.p.A. per l’instradamento di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino–Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano–Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma–Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma–Milano”.

A tale scopo, per l’anno 2024, la Regione Lazio verserà 5 milioni di euro in favore di Trenitalia S.p.A.

“Viene reso stabile per i territori del Lazio un servizio importante, che avvicinerà in termini di trasporto, la Ciociaria e la Tuscia alla Capitale – ha dichiarato l’assessore Ghera – stiamo continuando ad investire per migliorare l’offerta e implementare i collegamenti tra la nostra regione e il resto d’Italia, sia per favorire lo sviluppo del turismo, sia per incrementare e sostenere il tessuto produttivo del territorio”.

Cesidio Vano