Supino – Si perde in montagna, notte di paura per un 53enne: ritrovato dopo ore di ricerche | TG24.info

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è stato attivato nella serata di ieri dalla centrale operativa del NUE 112 per le ricerche di un uomo di 53 anni che non aveva fatto rientro a casa dopo un’escursione.

L’escursionista, nel corso di un’uscita in montagna con amici, si era allontanato autonomamente per provare un itinerario alternativo.

Disorientato ed impossibilitato a rientrare in autonomia, ha passato la notte all’addiaccio mentre diverse squadre di terra del CNSAS intervenivano nell’area indicata dai compagni del disperso e allestivano due distinti campi base per coordinare le ricerche su diversi versanti della montagna.

La ricerche sul campo si sono protratte fino alle prime luci dell’alba, quando un elicottero dell’Aeronautica Militare, coordinato dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico è decollato dal 85 esimo gruppo SAR di Pratica di Mare per imbarcare due tecnici del CNSAS Lazio e condurre una ricerca coordinata.

Durante i numerosi sorvoli, dall’elicottero si è riusciti ad individuare l’esatta posizione del disperso, che è stato recuperato in buone condizioni di salute e trasferito in un luogo raggiungibile da un’ambulanza del 118 per i primi accertamenti sanitari.

Fondamentale la collaborazione dell’Aeronautica Militare con il CNSAS, frutto di anni di esercitazioni congiunte e di sinergie comuni che permettono un migliore e sempre più efficace intervento in condizioni difficoltose come questa.

Hanno collaborato alle operazioni anche i militari dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco.