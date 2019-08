Strangolagalli – Via Francigena, il ciclopellegrino Enzo Cinelli completa la mappatura Roma-Cassino

La strada è tracciata. La guida cartacea aggiornata e la rinnovata mappatura del percorso sono il binomio vincente che ha ridato slancio e vitalità al transito dei pellegrini lungo la Francigena da Roma ai porti pugliesi di imbarco per Terra Santa, seguendo l’Ichthus sul territorio ciociaro.

La nuova guida cartacea “la Francigena Meridionale” edita a luglio 2019 dalla Porziuncola, scritta dai coniugu Monica d’Atti e Franco Cinti, esperti pellegrini bolognese, accompagna in itinere e cercando frammenti dei luoghi visitati, i pellegrini e ciclisti (anche in versione GPS per i viandanti 2,0) lungo un percorso di circa 800 km da piazza S. Pietro a S. Maria di Leuca, attraversando da nord a sud la Ciociaria.

Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Boville, Monte S.G.C., Strangolagalli, Arce, Ceprano, Colfelice, Roccasecca, Castrocielo, Aquino, Piedimonte S. Germano, Villa S. Lucia, Cassino (con variante all’abbazia tomba del patrono d’Europa S. Benedetto) e S.Vittore de Lazio, sono i comuni che hanno sulle loro strade provinciali, comunali, sui tratturi e sentieri pedemontani la presenza univoca, (assolutamente NON invasivi e nel pieno rispetto del Codice della Strada) degli adesivi con i Pesciolini rossi che indicano la Croce di Gerusalemme.

Il dinamico ciclopellegrino ciociaro Enzo Cinelli, nei giorni scorsi ha completato la mappatura degli oltre 180 km da Roma alla Città Martire.

“Un impegnativo tour de force su due ruote a trazione assistita, compiuto in solitaria ed indifferibile per aggiornare i segnali sulle piccole varianti del percorso indicato. – sottolinea con un pizzico di soddisfazione, questo solare poliziotto per scelta di vita dall’aprile 1987 e per una felice coincidenza – abita al punto 113 della Francigena del Sud – Dall’estate 2011 offro gratuitamente un bicchiere di acqua e una gradita conversazione e consigli sempre graditi con chi si ferma per riposare nell’amena campagna di Strangolagalli”.