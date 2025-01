Strangolagalli – Raduno di poliziotti al punto 113 della via Francigena | TG24.info

Enzo Cinelli accoglie i colleghi in terra ciociara. Un weekend trascorso tra Veroli ed il punto 113 della Francigena del Sud.

I partecipanti, giunti da Roma, Salerno, ma anche dalla Toscana, Lombardia, Triveneto e Sardegna, si sono ritrovati nell’affascinante città ernica, a 35 anni dal loro ingresso in Polizia (103° corso a Genova), ma anche e soprattutto per poter riabbracciare l’assistente Capo Coordinatore, in ‘quiescenza forzata’ Enzo Cinelli, e festeggiare il suo terzo ‘compleanno’ dall’ Ictus che lo colpì nel 2019. ‘Sono stati momenti intensi -ha raccontato commosso il poliziotto Enzo Cinelli- trascorsi velocemente tra le tante emozioni e ricordi indelebili con foto ed aneddoti dei 6 mesi di corso, nel lontano 1987. E’ stato per me un momento particolare, vissuto intensamente. Organizzare questo raduno, tra le mille difficoltà di salute e non solo, è stato anche un modo per rituffarsi anima e cuore nel mondo della Polizia, da cui tanto ho ricevuto. Aver ricamato nelle lunghe ore quotidiane di nutrizione PEG, umili gadget a loro destinati, è stato motivo di soddisfazione, ma anche di impegno e libertà mentale. La ciliegina sulla torta, la chiusura del cerchio con gli alamari a cui sono legato! Essere qui a poter raccontare questo piacevolissimo ed inaspettato abbraccio è stato un dono di Dio’.