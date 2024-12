Strangolagalli – Il centro storico torna vivere con ‘Le cantine del borgo, festa del vino novello’ | TG24.info

Tre anni di attesa e un successo strepitoso. Le cantine si confermano uno degli eventi più graditi del piccolo borgo ciociaro.

<Sono state settimane di intenso lavoro – le parole degli organizzatori – ma con orgoglio possiamo dire che e’ stata per noi una grande gioia rivedere il centro storico del nostro paese affollato da migliaia di persone in un clima di festa. Grazie ai nostri cantinieri abbiamo degustato tante prelibatezze della cucina ciociara e la nostra associazione, durante le due giornate di manifestazione, ha distribuito 2000 litri di ottimo vino novello locale. Come sempre, i fondi raccolti saranno destinati ad iniziative per il paese, in primis “Il Premio Don Santino” che, da ormai otto anni, regala un sorriso a tutti i bambini di Strangolagalli durante le festività natalizie. Vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che hanno permesso tale risultato, certi che il contributo di ciascuno è stato prezioso e di incoraggiamento per tutti. Grazie al Comune di Strangolagalli e al Consiglio Regionale del Lazio. Grazie alle Forze dell’Ordine, Vigili Urbani, alla Protezione Civile, agli operai comunali e alla Seri Antincendio Cooperativa che hanno permesso un lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Grazie a tutti i cantinieri che hanno partecipato con vero entusiasmo e passione all’evento, rendendolo un grande successo. Grazie ai nostri mariti, mogli, compagni, figli, genitori, che ci hanno sempre supportato, rinunciando spesso alla nostra presenza. Grazie al nostro indomabile Tonino Perilli per il suo prezioso sostegno, al geometra Mauro Gesuale per il suo valido supporto professionale e a Corradino Vecchiarelli, immancabile punto di riferimento per l’attività dell’associazione. Grazie a tutti gli amici e sostenitori attivi de “Le Cantine del Borgo”, che con impegno e sacrificio ci hanno aiutato a rendere possibile tutto questo. Grazie ai nostri sponsor, che ci hanno sostenuto economicamente.

Grazie ai nostri eccellenti produttori di vino locale, che ogni anno portano avanti con passione la grande tradizione contadina della vendemmia. Grazie anche a coloro che gentilmente aprono le cantine del centro storico per metterle a disposizione dell’evento. Grazie a tutti gli artisti che hanno animato le due giornate, facendoci ballare, cantare e ridere tanto. Infine, grazie a tutte quelle persone che in un modo o nell’altro, anche solo prestando un paio di forbici o dando un’idea, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Tutto questo dimostra che la collaborazione di associazioni, istituzioni, e privati e’ possibile e puo’ portare a risultati straordinari. Un grazie speciale ai circa 8mila visitatori che hanno reso l’evento unico e irripetibile’. Complimenti all’Associazione culturale “Le Cantine del Borgo”: Claudia Antinori, Giampiero Belli, Edoardo Biordi, Piero Cattaneo, Domenico Crescenzi, Luca Lisi, Matteo Luciani, Davide Mollica, Consuelo Moscara, Ernesto Piacentini, Ivan Stirpe, Angelo Kofler, Virginia Kofler, Rocco Reali, Vincenzina Sordilli, Michele Tomassi, Isabella Vecchiarelli>.