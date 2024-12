Stellantis – Stelvio e Giulia prodotte a Cassino dal 2025 | TG24.info

Le nuove Stelvio e Giulia saranno costruite a Cassino, sulla piattaforma STLA Large. Lo ha annunciato il ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

Proprio Cassino sarà l’unico stabilimento europeo ad essere dotato della piattaforma STLA Large. Giulia e Stelvio saranno “due autentici gioielli italiani, esportate in tutto il mondo affermando Alfa Romeo come il marchio premium globale di Stellantis” ha sottolineato Jean-Philippe Imparato. Una buona notizia per il territorio ciociaro che ha accolto favorevolmente l’annuncio del Ceo di Alfa Romeo. Così il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini: “La notizia che Stelvio nel 2025 e Giulia nel 2026 verranno concepite e prodotte in Italia nello stabilimento Stellantis di Cassino, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato, restituisce speranze di crescita e sviluppo al nostro territorio e a tutto il comparto costituito dall’indotto dell’automotive. La notizia costituisce per il Consorzio Industriale del Lazio un motivo e uno stimolo in più per accelerare gli investimenti per l’efficientamento di tutto l’apparato infrastrutturale al servizio degli insediamenti produttivi della regione in un percorso che permetta a chi investe di migliorare le proprie performance in un’ottica di sviluppo sostenibile”,