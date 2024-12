Stellantis – Rocca-Angelilli: “Regione Lazio soddisfatta, grazie a impegno Urso” | TG24.info

“L’amministrazione regionale del Lazio esprime soddisfazione per l’esito del tavolo su Stellantis convocato oggi al MiMIT. A nome del gruppo Stellantis, Jean-Philippe Imparato, ha preso impegni precisi con il governo italiano garantendo investimenti a lungo termine, sia sul mantenimento di tutti i siti produttivi, sia sulla tutela dei livelli occupazionali. In particolare, ha spiegato che Cassino avrà un ruolo centrale nello sviluppo di Stellantis in Italia”. Lo hanno detto poco fa il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il vicepresidente Roberta Angelilli al termine del tavolo Stellantis convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“A Piedimonte San Germano – proseguono Rocca e Angelilli – saranno prodotte la nuova Stelvio da fine 2025, la nuova Giulia nel 2026 e nel 2027 il nuovo modello top di gamma. Garanzia di questo impegno è la nuova piattaforma STLA large, la più innovativa in Europa. È stata anche accolta la richiesta di valutare per Cassino la produzione di autovetture ibride oltre che elettriche. Era ciò che la Regione Lazio chiedeva per lo stabilimento di Cassino insieme con il MiMIT. Grazie all’impegno del Ministro Urso, che ringraziamo, e al buon senso di Stellantis, questo obiettivo potrà essere raggiunto. Come Regione Lazio faremo la nostra parte in sede di bilancio, in discussione in questi giorni in Consiglio Regionale, per supportare l’indotto e la filiera dell’automotive. Manterremo la massima attenzione sullo stabilimento di Piedimonte San Germano e sull’indotto, confidando negli investimenti che Stellantis si è impegnata a fare e, soprattutto, nell’impegno per l’aumento dei volumi, vera garanzia di continuità produttiva e occupazionale”.