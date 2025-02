Stellantis – La Regione organizza un incontro istituzionale a Cassino e chiede di visitare lo stabilimento | TG24.info

La grande incognita sulle strategie che Stellantis riserverà per il più importante stabilimento industriale del Lazio, cioè quello di Piedimonte San Germano, continua ad aleggiare.

Sulla questione è stabilmente attiva la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. E’ tornata oggi a rilanciare, nel corso di un’audizione in Commissione sviluppo economico e attività produttive del Consiglio Regionale, in vista del tavolo di lavoro nazionale sull’Automotive convocato dal Mimit per il prossimo 1 febbraio. Non è ancora ben chiaro, nonostante le reiterate richieste da parte dei rappresentanti politici del Lazio e delle forze sindacali, quale sarà l’impegno del colosso dell’Automotive per lo stabilimento laziale.

Il prossimo passo sarà la richiesta al gruppo Stellantis di visitare, con una commissione, lo stabilimento di Piedimonte San Germano, in vista dell’incontro istituzionale che la Regione organizzerà a Cassino proprio per continuare il lavoro sul futuro dello stabilimento che la Regione Lazio ha avviato da tempo.

“Durante l’audizione – si legge in una nota – la vicepresidente Angelilli ha fornito una dettagliata panoramica sul piano di lavoro istituzionale portato avanti dal Mimit con le Regioni e le parti sociali, anche in preparazione dell’incontro plenario del tavolo sull’automotive che si terrà al Ministero giovedì primo febbraio e sarà presieduto dal ministro Urso.

La relazione in Commissione si è concentrata su temi chiave, tra cui gli investimenti previsti, le strategie di sviluppo e l’impatto dell’azienda sul tessuto industriale locale.

Angelilli ha anche condiviso informazioni riguardo agli sviluppi in sede ministeriale, sottolineando l’attivazione di 5 gruppi di lavoro relativi a diversi aspetti: mercato, competitività, componentistica, lavoro e competenze, ricerca e sviluppo.

Al termine dell’audizione, la vicepresidente Angelilli ha dichiarato: «Auspichiamo che il tavolo del primo febbraio possa rappresentare una ulteriore opportunità per verificare le strategie di Stellantis sullo stabilimento di Piedimonte San Germano con particolare riguardo agli investimenti e ai volumi produttivi futuri».

Il presidente della Commissione Sviluppo Economico, Enrico Tiero, ha così detto: “Su esplicita richiesta dell’assessore Roberta Angelilli ho ritenuto opportuno convocare la commissione Sviluppo economico per l’audizione della vicepresidente della Regione in merito agli aggiornamenti riguardanti la vicenda dello stabilimento industriale Stellantis di Piedimonte San Germano. A tal proposito giova ricordare la recente mozione approvata in Consiglio con la quale si impegna a fondo la Regione Lazio nel percorso di salvataggio e rilancio del sito produttivo dislocato nel sud della provincia di Frosinone.

Al termine dell’audizione, svoltasi in data odierna, abbiamo quindi condiviso unanimemente la necessità di chiedere la convocazione della commissione nella zona interessata, anche per ascoltare le istanze delle parti sociali.

Preannuncio sin da ora l’intenzione di chiedere ai vertici aziendali un incontro presso lo stesso sito industriale, al quale prenderebbe parte una delegazione rappresentativa della medesima commissione Sviluppo economico e, mi auguro, anche i sindaci del territorio. Io e l’assessore Roberta Angelilli ringraziamo per il clima costruttivo in cui si è svolta l’audizione, i consiglieri presenti, ovvero il vicepresidente della commissione Daniele Maura, la consigliera di maggioranza Marika Rotondi, nonché i consiglieri di minoranza Emanuela Droghei e Sara Battisti”.