Serie B – Frosinone vs Venezia 2-1 (Ariaudo aut. 25′, Maiello 53′, Citro 60′) Urlo liberatorio!

(di Alessandro Andrelli) Al “Benito Stirpe” si gioca il turno pre-pasquale del campionato di serie B con la sfida Frosinone-Venezia. Dopo un primo tempo sfortunato contraddistinto dall’autogol di Ariaudo (25′) e dall’infortunio a Daniel Ciofani, nella ripresa la svolta, con le reti di Maiello e Citro per il 2-1 finale che rilanciano il Frosinone, stabile al secondo posto in classifica. Seguono i tabellino e la cronaca della gara.

SECONDO TEMPO – GOOOOOALLLL FROSINONE al 53′ con Maiello che dalla sinistra lascia partita un destro a giro sul quale non può nulla Vicario. Risultato: Frosinone-Venezia 1-1. I gialloazzurri insistono con Brighenti che sfiora il gol al 55′ su colpo di testa. Al 56′ ancora Frosinone con Dionisi che prova la conclusione dalla destra, prodigioso l’intervento di Vicario che devia in angolo. GOOOOOALLLLL FROSINONE con Citro al 60′. Azione in area di rigore, Citro trova in qualche modo la deviazione vincente e porta in vantaggio i gialloazzurri. Risultato: Frosinone-Venezia 2-1. Al 70′ annullato per fuorigioco un gol al Venezia. Gli ospiti si rendono pericolosi in un paio di contropiedi ma mai nello specchio della porta. Dopo 5′ di recupero si chiude la gara sul 2-1 per il Frosinone.

PRIMO TEMPO – Avvio di marca gialloazzurra, prima azione dopo 5′ con Ariaudo, in mischia di testa, che però colpisce d’istinto e la mira non è precisa. Al 7′ azione rabbiosa di Matteo Ciofani che sfiora il palo alla sinistra di Vicario. GOL VENEZIA 25′. Cross di Zigoni, cerca la deviazione Ariaudo che però sorprende Vigorito con un pallonetto e realizza il vantaggio veneziano. Al 28′ viene allontanato un componente della panchina del Venezia. Il clima è incandescente. Al 40′ infortunio per Daniel Ciofani che in contropiede, dopo un contrasto chiede il cambio dopo aver avvertito un problema muscolare alla coscia destra. Al 47′ ghiotta occasione per Dionisi a tu per tu con Vicario, bravo però a respingere con i piedi. Dopo 5′ di recupero si chiude il primo tempo sullo 0-1 per il Venezia.

FROSINONE (3-4-1-2) Vigorito, Brighenti, Ariaudo, Terranova, M. Ciofani, Chibsah, Maiello, Beghetto, Ciano (Konè 72′), Dionisi (Paganini 86′), D. Ciofani (Citro 41′). PANCHINA: Bardi, Gori, Besea, Frara, Soddimo, Volpe, Paganini, Matarese, Citro, Sammarco, Krajnc, Konè. Allenatore: Longo.

VENEZIA (3-5-2) Vicario, Frey (Marsula 80′), Cernuto (Fabiano 67′), Domizzi, Bruscagin, Falzerano, Stulac, Pinato (Firenze 71′), Del Grosso, Zigoni, Litteri. PANCHINA: Audero, Gori, Bentivoglio, Soligo, Fabiano, Firenze, Modolo, Marsula, Suciu, Garofalo, Zampano. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Serra di Torino.

Assistenti: Soricaro di Barletta e Muto di Torre Annunziata.

Recupero: 4′, 5′.

Alessandro Andrelli