Serie B – Frosinone vs Empoli 2-4 (Ciano 1′ 52′, Krunic 49′, Di Lorenzo 61′, Caputo 78′, Lollo 91′) Che peccato!

(di Alessandro Andrelli) Nel posticipo della 37esima giornata del campionato di serie B l’Empoli ipoteca la serie A battendo 4-2 il Frosinone al “Benito Stirpe” di fronte ad oltre 13mila tifosi. Non bastano due magie di Ciano. Troppo forte l’Empoli visto in Ciociaria, la squadra più quadrata e qualitativamente valida del torneo di serie B.

SECONDO TEMPO GOL EMPOLI al 3′ con Krunic, al termine di un’azione da manuale dell’attacco toscano. Risultato: Frosinone-Empoli 1-1. GOOOOOALLLLLLLL FROSINONE al 52′ Ciano, conclusione di potenza e precisione sul quale non può nulla Gabriel. Esplosione di gioia allo “Stirpe” e Frosinone avanti 2-1. GOL EMPOLI al 61′ di Di Lorenzo. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, il difensore empolese anticipa tutti e riparta gli azzurri in parità. Risultato: Frosinone-Empoli 2-2. Al 77′ occasione Empoli con Caputo che sfiora il palo alla destra di Vigorito. GOL EMPOLI. Disattenzione della difesa del Frosinone e Caputo, tutto solo, dalla sinistra batte l’incolpevole Vigorito. Risultato: Frosinone-Empoli 2-3. All’82’ sugli sviluppi di un calcio di punizione è Krajnc a sfiorare il pari. GOL EMPOLI. Appena entrato in campo Lollo in contropiede batte Vigorito e sigla il sigillo ad una gara perfetta da parte dei toscani, Frosinone-Empoli 2-4. Dopo 4′ di recupero finisce 2-4 per l’Empoli sul Frosinone.

PRIMO TEMPO GOOOOALLLLLLL FROSINONE, dopo 54″ assist di Konè per Ciano che dal limite dell’area di rigore lascia partire un preciso tiro che sorprende Gabriel. Risultato: Frosinone-Empoli 1-0. La reazione dell’Empoli non tarda ad arrivare, anche se non è mai realmente in pericolo Vigorito. Al 23′ Crivello sfiora il raddoppio con una conclusione di sinistro dal limite dell’area di rigore. Strepitoso l’intervento di Gabriel. Applausi per entrambe. Dopo 1′ di recupero squadre negli spogliatoio sull’1-0 per il Frosinone.

FROSINONE (4-3-3) – Vigorito; M.Ciofani, Terranova, Krajnc, Crivello (Beghetto 72′); Koné, Maiello, Chibsah; Paganini, Dionisi (Citro 72′), Ciano. PANCHINA: Zappino, Russo, Gori, Besea, Frara, Soddimo, Beghetto, Ariaudo, Matarese, Citro, Sammarco, Espsosito. Allenatore: Longo.

EMPOLI (4-3-1-2) – Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc (Untersee 89′); Caputo, Donnarumma (Lollo 89′). PANCHINA: Terracciano, Giacomel, Brighi, Veseli, Piu, Traorè, Polvani, Ninkovic, Untersee, Lollo, Imperiale. Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Assistenti: Rocca di Vibo Valentia e Rossi della Spezia.

Recupero: 1′.

Alessandro Andrelli