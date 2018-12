SERIE A – Roma vs Frosinone 4-0 (Under 2′, Pastore 28′, El Shaarawy 34′, Kolarov 87′) DISFATTA CAPITOLINA!

(di Alessandro Andrelli) Tonfo capitolino per il Frosinone, sconfitto dalla Roma 4-0 dopo il 3-0 del primo tempo. Gara sempre in mano ai giallorossi che vanno a segno dopo 1′ con Under, poi Pastore al 28′, El Shaarawy al 34′ e nella ripresa Kolarov 87′. Frosinone dopo sei giornate ancora a secco di gol. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca testuale della gara.

RISULTATO FINALE: Roma – Frosinone 4-0.

44′ PALO FROSINONE. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, in mischia è Chibsah a colpire la traversa con Olsen battuto.

42′ GOL ROMA. Kolarov, in area di rigore trova il tiro di potenza che dopo aver toccato la traversa si insacca per il poker giallorosso. Risultato: Roma-Frosinone 4-0.

26′ PERICOLO ROMA Cross dalla sinistra per Schick che svirgola il pallone, la difesa del Frosinone poi recupera.

19′ TRAVERSA ROMA Su cross di Under la palla viene deviata e finisce sulla traversa.

SECONDO TEMPO

34′ GOL ROMA El Shaarawy trova il gol su assist di Under. Il Frosinone è in balia di se stesso e realizza il gol del 3-0.

32′ PERICOLO ROMA El Shaarawy dalla sinistra prova la conclusione, respinge Sportiello.

28′ GOL ROMA. Ancora un affondo, stavolta dalla destra, con Pastore che di tacco, come contro l’Atalanta sorprende la difesa del Frosinone e segna il raddoppio. Risultato: Roma-Frosinone 2-0.

27′ PERICOLO ROMA Sull’asse Pastore, El Shaarawy, Schick nuovo pericolo per i giallorossi che colpiscono la traversa.

21′ OCCASIONE ROMA El Shaarawy dalla sinistra crossa al centro per Schick ma stavolta è bravo Sportiello ad uscire il tuffo e anticipare.

17′ OCCASIONE ROMA In area di rigore Pastore, palla per Schick che però spara alto sulla traversa.

5′ FROSINONE Tentativo da fuori area di Cassata al volo, pallone altissimo sulla traversa.

4′ OCCASIONE FROSINONE Colpo di testa di Capuano sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Chibsah sfiora il pallone che finisce tra le braccia di Olsen.

2′ GOL ROMA. Al primo tentativo passano i padroni di casa con un “missile” di Under da fuori area che coglie di sorpresa Sportiello. Risultato: Roma-Frosinone 1-0.

PRIMO TEMPO



ROMA: Olsen; Santon, Manolas (Marcano 46′), Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (Lu. Pellegrini 81′); Ünder, Pastore (Zaniolo 66′), El Shaarawy; Schick. PANCHINA: Mirante, Fuzato, Marcano, Juan Jesus, Florenzi, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Cristante, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Di Francesco.

FROSINONE: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Cassata (Soddimo 71′), Beghetto; Ciano (Campbell 71′), Pinamonti (65’Ciofani). PANCHINA: Bardi, Iacobucci, Salamon, Kranjc, Brighenti, Molinaro, Ghiglione, Hallfredsson, Vloet, Soddimo, Ciofani, Perica, Campbell. Allenatore: Longo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Posado e Galetto.

Recupero: 0, 2′.

Alessandro Andrelli