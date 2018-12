Serie A – Lazio 1 vs Frosinone 0: Luis Alberto punisce un Leone indomito

Non bastano organizzazione e tenacia al Frosinone per fare risultato all’Olimpico, la Lazio vince grazie a una rete di Luis Alberto.

Vittoria meritata per i biancocelesti che hanno tenuto in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine, creando molto soprattutto nel primo tempo. Il Frosinone però non demerita affatto, scendendo in campo con coraggio e determinazione al cospetto di un avversario certamente molto più quotato. Alla formazione di Longo però manca lo spunto buono in attacco, con una fase offensiva che ancora una volta è apparsa troppo povera in termini qualitativi.

Rileggi la diretta testuale di Tg24Sport.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio dato dalla Lazio.

1′ – Ottima percussione centrale di Perica (foto a sx) che serve il taglio di Zampano, l’esterno giallazzurro arriva in ritardo a viene anticipato da Strakosha in uscita.

4′ Gol annullato alla Lazio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Acerbi tocca di testa sul secondo palo e Milinkovic Savic segna in tap-in ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’autore dell’assist, dopo due minuti di interruzione per verifica da parte del VAR.

15′ – Pallino del gioco in mano alla Lazio ma il Frosinone si fa vedere appena può. Maiello dalla bandierina pesca Cassata tutto solo in area, il centrocampista impatta di testa ma schiaccia troppo il pallone che termina docilmente fra le braccia di Strakosha.

17′ – Palo della Lazio: cross dalla sinistra di Lulic per Parolo che colpisce di testa e centra il palo, sulla seconda palla Immobile viene anticipato.

23′ – Percussione dalla fascia verso il centro di Zampano che dall’incrocio delle linee dell’area di rigore colpisce debolmente, Strakosha controlla.

24′ – Occasione colossale per la Lazio: splendido uno-due fra Immobile e Milinkovic Savic, il serbo si presenta a tu per tu con Sportiello ma calcia incredibilmente fuori.

28′ – Ancora Cassata protagonista: si libera sulla fascia sinistra e calcio ma il suo tiro viene ribattuto, sugli sviluppi dell’azione ci prova Ciano dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa.

30′ – Due cross in rapida successione di Marusic dalla destra, il Frosinone libera senza problema.

32′ – Gol letteralmente divorato da Immobile. Milinkovic Savic disegna un tracciante per Lulic che mette un cross basso dal fondo, velo di Luis Alberto e conclusione a botta sicuro dell’attaccante biancoceleste che manca clamorosamente la porta.

33′ – Spinge tantissimo la Lazio: stavolta ci prova Milinkovic Savic con una botta di prima da lontano che termine di poco a lato.

41′ – Ancora Milinkovic Savic, decisamente ispirato questa sera: il serbo accarezza il pallone dal limite dell’area ma il suo tiro a giro esce di pochissimo.

43′ – Lancio lungo per Immobile che di testa serve l’accorrente Parolo, il centrocampista strozza troppo il tiro che esce di molto.

44′ – Immobile pericoloso in due occasioni: prima viene imbeccato da Luis Alberto ma fermato da Sportiello, poi colpisce debolmente di testa su un cross morbido di Lulic.

46′ – Azione di rimessa orchestrata da Perica, la sua conclusione viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner il croato colpisce di testa ma manda alto.

SECONDO TEMPO

1′ – Lazio pericolosa su una palla persa del Frosinone: Immobile lancia per Luis Alberto che controlla perfettamente e appoggia per Lulic, la sua botta termina fuori.

3′ GOL della Lazio. Da un cross di Lulic nascono una serie di rimpalli in area giallazzurra, risolve la mischia Luis Alberto che trafigge Sportiello con un rasoterra potente e preciso.

12′ – Dopo qualche minuto di stallo arriva la reazione del Frosinone: discesa sulla fascia di Molinaro che mette in mezzo un pallone basso per Perica, il cui tiro viene ribattuto dall’ottima chiusura di Radu.

14′ – Botta da lontano di Milinkovic Savic, tiro centrale che Sportiello respinge.

19′ – Sugli sviluppi di un corner sul primo palo Parolo prolunga per Acerbi che da un metro non trova la porta.

25′ – Doppio cambio nel Frosinone: fuori Perica e Zampano (uscito per infortunio), dentro Ardaiz e Ghiglione che fanno il loro esordio in maglia giallazzurra.

28′ – Tiro dalla distanza di Luis Alberto che termina abbondantemente a lato.

29′ – Un’altra palla bassa messa da Molinaro, anche Ardaiz si fa anticipare.

35′ – Sportiello allontana di pugno un cross dalla trequarti, Lulic cerca l’eurogol al volo ma il pallone termina addirittura in fallo laterale.

38′ – Discesa sulla destra di Ghiglione, il suo cross viene chiuso in angolo. Sul corner successivo Capuano tocca la palla di testa ma non riesce a indirizzarla verso la porta.

41′ – Bella iniziativa per vie centrali di Ardaiz che sbaglia l’ultimo passaggio all’indirizzo di Soddimo, ben piazzato in area.

45′ – Tiro da fuori di Ciano che viene sporcato in corner da un avversario. Sugli sviluppi lo stesso Ciano salta Lulic in area e cade, veemente prostesti giallazzurre ma Calvarese fa giocare, il VAR non interviene.

TABELLINO

LAZIO 3-5-2: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic (dal 36′ st Murgia), Lulic; Luis Alberto (dal 44′ st Badelj), Immobile (dal 39′ st Caicedo).

A disposizione: Proto, Guerrieri, Caceres, Bastos, Durmisi, Basta, Patric, Cataldi, Correa.

Allenatore: Inzaghi

FROSINONE 3-5-2: Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano (dal 25′ st Ghiglione), Chibsah, Maiello, Cassata (dal 35′ st Soddimo), Molinaro; Ciano, Perica (dal 25′ st Ardaiz).

A disposizione: Bardi, Goldaniga, Krajnc, Ariaudo, Beghetto, Besea, Crisetig, Matarese, Pinamonti.

Allenatore: Longo

Ammoniti: Brighenti e Ghiglione per gioco falloso

Roberto Caporilli