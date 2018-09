Serie A – Frosinone vs Genoa 1-2 (Piatek 33′, 36′, Ciano 41′ R) DOPPIO PIATEK STENDE IL LEONE!

(di Alessandro Andrelli) Settima giornata del campionato di serie A. Il Frosinone ospita al “Benito Stirpe” il Genoa. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca testuale della gara.

SECONDO TEMPO

47′ OCCASIONE FROSINONE. Cross di Ciano dalla sinistra, Salomon prova di testa, palla a lato di un soffio.

41′ OCCASIONE GENOA Hiljemark in contropiede prova di collo pieno, bravo Sportiello a respingere.

37′ OCCASIONE FROSINONE Cross di Vloet, sul primo palo il colpo di testa di Ciofani che però è impreciso.

32′ OCCASIONE FROSINONE. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Salomon ad avere una ghiotta occasione da gol ma la mira è imprecisa e la sfera termina fuori.

29′ OCCASIONE FROSINONE Conclusione di Chibsah in area di rigore, sulla linea di porta salva il Genoa Spolli.

27′ DOPPIO PALO GENOA Kouame in contropiede contro Goldaniga prova la conclusione sul palo più lontano, colpisce il palo interno e la palla finisce anche sul palo di sinistra prima di uscire.

7′ OCCASIONE FROSINONE Campbell al 5′ prova la conclusione volante in area di rigore ma è bravo Radu a respingere.

PRIMO TEMPO

46′ PALO FROSINONE. Da fuori area è Chibsah a colpire il palo alla destra di Radu a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

41′ GOOOOOOOLLLLL FROSINONE. Ciano dal dischetto non sbaglia e riapre la gara sul finire del primo tempo. Risultato: Frosinone-Genoa 1-2.

39′ RIGORE FROSINONE. Gamba tesa di Spolli su Perica, per l’arbitro Sacchi è calcio di rigore tra le proteste dei giocatori del Genoa.

36′ GOL GENOA. Palla persa da Salamon, ancora Kouame che si invola in contropiede, al centro dell’area di rigore trova ancora Piatek che fa otto gol in stagione e raddoppia allo “Stirpe”. Risultato: Frosinone-Genoa 0-2.

33′ GOL GENOA. Alla seconda occasione, da fuori area, è il polacco Piatek, al settimo gol stagionale, a raccogliere il passaggio di Kouame e a trovare l’angolino alla sinistra di Sportiello. Risultato: Frosinone-Genoa 0-1

24′ OCCASIONE GENOA In contropiede Kouame prova la conclusione ma è bravo Sportiello a farsi trovare pronto.

6′ OCCASIONE FROSINONE Conclusione di Zampano da fuori area, si supera Radu che risponde a fatica.

Frosinone 3-4-1-2: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (Vloet 75′); Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Campbell (Soddimo 61′), Perica (Ciofani 46′). PANCHINA:

Genoa 3-4-1-2: Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Sandro (Mazzitelli 75′), Romulo, Hiljemark, Lazovic (Zukanovic 68′); Pandev (Pereira 73′); Kouame, Piatek. PANCHINA:

Recupero: 1′, 3′.

Alessandro Andrelli