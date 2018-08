“LIVE” Serie A – Frosinone vs Bologna (1°T) 0-0 (Infortunio per Hallfredsson all’8′)

(di Alessandro Andrelli) Stadio Olimpico Torino, va in scena per la seconda giornata del campionato di serie A la sfida tra Frosinone e Bologna. Si gioca su campo neutro e a porte chiuse. Ecco le formazioni e la cronaca testuale dell’incontro.

PRIMO TEMPO

– Clima surreale, al massimo 250 persone, tra tesserati, dirigenti, giornalisti e tecnici. Frosinone in maglia gialla e bordini azzurri, Bologna in completo rossoblù.

10′ INFORTUNIO per Hallfredsson alla coscia sinistra. Dopo un contrasto l’islandese è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto Maiello.

15′ Conclusione di Falcinelli da fuori area, palla sul fondo di poco.

16′ Dzemaili salta il fuorigioco e a tu per tu con Sportiello tira sulle gambe del portiere del Frosinone che respinge.

28′ FROSINONE, Ciano serve in area Perica che prova la conclusione ma è contrastato da Danilo.

29′ FROSINONE, sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Salamon a provare il colpo di testa che finisce sull’esterno della rete.

31′ BOLOGNA, ancora in contropiede Falcinelli prova la conclusione, bravo Sportiello a deviare in angolo.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson (Maiello 10′), Molinaro; Ciano, Perica. PANCHINA: Bardi, Giglione, Goldaniga, Maiello, Ariaudo, Matarese, Cassata, Capuano, Campbell, Beghetto, Pinamonti, Ardaiz. Allenatore: Longo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Helander, Larangeira, Gonzalez; Dijks, Dzemaili, Pulgar, Poli, Mattiello; Falcinelli, Santander. Da Costa, Santurro, De Maio, Orsolini, Krejci, Mbaye, Destro, Corbo, Okwonkwo, Svangerg, Calabresi. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Gori di Arezzo e Fiore di Barletta.

Recupero: 1′.

Alessandro Andrelli