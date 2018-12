LIVE – Frosinone, summit concluso. Nessuna novità ufficiale, ma il “toto-allenatore” continua

PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE

ORE 21:15 – Si chiude almeno per ora questo “Live” griffato Tg24Sport.it. Al momento, e questa è una grande certezza, non è stata presa alcuna decisione ufficiale. Molto probabilmente nelle prossime ore continueranno i vari sondaggi con possibili “eredi” di mister Moreno Longo, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nel frattempo pare che Gianni De Biasi abbia avuto comunque un contatto con la società, nonostante le canoniche smentite di rito. Le richieste, sia economiche che tecniche, dell’ex ct dell’Albania, però, sarebbero state giudicate esose dalla stessa società ciociara. La notte porterà consiglio o addirittura novità? Non ci resta che attendere.

ORE 20:41 – Si è concluso pochi istanti fa il summit allo stadio “Benito Stirpe”.

ORE 20:38 – Un altro nome accostato al Frosinone, è quello di Gianni De Biasi. L’ex ct dell’Albania, intervistato telefonicamente in esclusiva dalla nostra redazione ci ha rivelato: “Io al Frosinone? Non so proprio nulla. Sono all’Olimpico adesso, che sto vedendo Roma-Genoa”. Semplice pretattica o verità? Staremo a vedere.

ORE 20:25 – Tra i tanti nomi spendibili alla causa c’è anche Francesco Guidolin. La redazione di Tg24Sport.it ha intercettato in esclusiva pochi istanti fa il tecnico di Castelfranco Veneto. Questo il suo laconico commento: “Non ho ricevuto nessuna telefonata da Frosinone; ve lo posso assicurare”.

ORE 20:20 – Gli allenatori disponibili e con un discreto cv alle spalle, non sono tantissimi ad ora. Serse Cosmi, nome accostato anche in passato alla società giallazzurra, sarebbe stato contattato poco fa dal Crotone in cadetteria.

ORE 20:15 – Nel caso si opti per l’esonero del trainer di Grugliasco, bisognerà capire chi prenderà il suo posto. Spazio ad una possibile soluzione interna con la promozione di David D’Antoni dalla Primavera o si andrà alla ricerca di un nuovo profilo?

ORE 20:10 – Si decide il futuro del Frosinone, e conseguentemente quello di mister Moreno Longo. In questi minuti negli uffici societari giallazzurri, all’interno dello stadio “Benito Stirpe”, si sta tenendo un summit tra il presidente Maurizio Stirpe, il direttore generale e responsabile dell’area tecnica Ernesto Salvini, il direttore sportivo Marco Giannitti, il consulente di mercato Stefano Capozucca e naturalmente Moreno Longo.