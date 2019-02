AGGIORNAMENTO – Frosinone, chiuso lo scambio con il Pescara. Zampano in Ciociaria e M.Ciofani in Abruzzo

AGGIORNAMENTO ORE 10:15

Operazione virtualmente conclusa. Frosinone e Pescara, così come raccolto dalla redazione di Tg24Sport.it, sarebbero prossimi allo scambio di documenti per l’operazione Matteo Ciofani–Francesco Zampano. Ma andiamo per gradi.

I due calciatori, così come ampiamente detto, si scambieranno la maglia a breve. Zampano arriverà in Ciociaria in prestito con obbligo di riscatto (un obbligo dettato da clausole ed obiettivi facilmente raggiungibili, ndr), e firmerà un contratto triennale con il club giallazzurro. Medesima formula quella adottata dagli adriatici, pronti a riabbracciare il proprio figliol prodigo. Attesa l’ufficialità nelle prossime ore.

ORE 09:35 – Una possibile idea, già paventata a fine giugno a dir la verità. Parliamo del Frosinone e del Pescara, che potrebbero imbastire uno scambio di terzini. Francesco Zampano sbarcherebbe alla corte di mister Moreno Longo, mentre Matteo Ciofani (in foto) andrebbe a vestire la maglia del Delfino. Operazione che sembra esser già a buon punto, tanto che dall’Abruzzo riferiscono di una trattativa in dirittura d’arrivo. Staremo a vedere.

