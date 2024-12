Sperlonga – Confcommercio Lazio Sud inaugura la nuova sede | TG24.info

Il taglio del nastro nell’ambito dell’Assemblea Generale “Sperlonga Turismo”, che si è svolta presso l’auditorium cittadino ed ha visto la presenza, del Presidente del Consorzio Leone Armando La Rocca e del Sindaco di Sperlonga Armando Cusani. Presente il Presidente di Confcommercio Fondi Vincenzo Di Lucia e il Direttore Generale Salvatore Di Cecca.

“Rilancio degli esercizi di prossimità, sviluppo delle distrettualità commerciali, rivisitazione dei progetti di rigenerazione urbana e territoriale con l’obiettivo di sostenere gli investimenti dell’imprenditoria locale, di salvaguardare il pluralismo della rete distributiva e di accrescere l’attrattività del territorio. Sono solo alcuni dei molteplici significati che assume per la Confcommercio Lazio Sud l’inaugurazione di questa nuova splendida sede”. – Così Giovanni Acampora, Presidente di Confcommercio Lazio e della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, a margine della cerimonia di apertura della sede della Confcommercio-Imprese per l’Italia di Sperlonga tenutasi nella giornata di ieri nell’ambito dell’Assemblea Generale del Consorzio “Sperlonga Turismo”, che in premessa ha salutato il Sindaco di Sperlonga Cusani e ringraziato il Presidente di Sperlonga Turismo La Rocca per l’ospitalità.

“Nel complesso scenario socio-economico al quale stiamo assistendo si è avvertito il bisogno di certezze e supporto da parte delle realtà di questa provincia che ogni giorno lavorano di concerto affinché il comprensorio sia sempre più florido e foriero di iniziative commerciali. La Camera di Commercio Frosinone-Latina, recependo le istanze, ha voluto dare un forte segnale di vicinanza in questi anni mettendo a disposizione delle imprese ingenti somme con l’emanazione di appositi Bandi a valere su digitalizzazione, turismo, alternanza scuola lavoro ecc.”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Direttore Generale di Confcommercio Lazio e Confcommercio Lazio Sud Salvatore Di Cecca: “Con la sede di Sperlonga si aggiunge un nuovo tassello a quel patto per il rilancio e lo sviluppo dei nostri territori che è parte integrante della mission dell’Associazione che mi onoro di dirigere. All’interno della nuova struttura avremo modo di mettere a disposizione di tutte le imprese associate e in sinergia con i servizi già offerti da Sperlonga Turismo, l’attività politico sindacale e di rappresentanza delle imprese, le convenzioni e gli accordi che Confcommercio mette a disposizione del Sistema associativo, la didattica e la formazione per imprese e addetti attraverso il Fondo Interprofessionale Forte, i servizi messi a disposizione dagli Enti Bilaterali EBTL ed EBIT, organi paritetici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’assistenza tecnica alle imprese per gli adempimenti burocratici, i servizi di assistenza al credito, lo sportello energia, le opportunità offerte dal Programma GOL, ecc. Dopo il punto sull’organizzazione della sede, Di Cecca ha proseguito: “L’occasione offre una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del nostro territorio basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica e sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, dei siti archeologici, delle eccellenze locali per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e sulla tutela dell’ambiente. In tale contesto si inserisce il Programma Cities di Confcommercio – Città e Terziario Innovazione, Economia, Società – che si propone di studiare le problematiche del cambiamento, dovuto alla recente pandemia e alle conseguenze del conflitto russo ucraino, sperimentare soluzioni alternative e condividere le esperienze acquisite per promuovere la cura e la salvaguardia del bene comune a sostegno delle economie di prossimità”. Di questo si è discusso nel corso dell’assemblea di Sperlonga Turismo. È stata una giornata di riflessione e di confronto sul tema dello sviluppo turistico, della promozione del territorio tramite strategie, politiche e strumenti innovativi e sostenibili.

Dello stesso pensiero anche il di Presidente di Confcommercio Fondi e amministratore di Confcommercio Lazio Sud, Vincenzo Di Lucia che aggiunge: “Oggi è stato un momento di festa ma anche di proposta, quello del taglio del nastro. Un momento utile a rinsaldare il profondo legame con il territorio, lo stesso che unisce Confcommercio alla rete imprenditoriale, e che vuole porsi come un puntello fondamentale nella crescita economica e nello sviluppo in toto dell’intera provincia pontina, in un’ottica di valorizzazione del suo potenziale turistico. Con l’apertura della sede di sede di Sperlonga possiamo dire che Confcommercio, nella propria ottica di ‘fare sistema’, è riuscita a coprire l’intera fascia costiera da Latina a Minturno. Insieme, più forti, come nella nostra filosofia”.