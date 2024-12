SPECIALE Vallepietra – Apre il santuario della Santissima Trinità per il pellegrinaggio d’inverno, boom di presenze (VIDEO) | TG24.info

Da sempre il forte legame che unisce il cuore dei fedeli Ciociari alla Santissima Trinità esplode nei mesi estivi, quando migliaia di persone, da maggio a novembre, si recano in preghiera al luogo sacro.

Non tutti sanno però che la prima tappa religiosa dell’anno è il cosiddetto “pellegrinaggio d’inverno” che ricade nella giornata odierna.

Questa mattina decine di persone, guidate da padre Alberto Ponzi, si è recata a piedi da Vallepietra fino al santuario aprendo di fatto quello straordinario cammino di fede che continuerà in primavera, in estate e in autunno.

I fedeli hanno pregato insieme a don Alberto nella piccola chiesa di Vallepietra: “Affidiamo le nostre preghiere alla Santissima Trinità, tutte le nostre speranze, i nostri dolori e chiedendo protezione e amore” ha esordito don Alberto. Aggiungendo: “Un pensiero e una preghiera per le popolazioni della Turchia e della Siria che stanno soffrendo per il terremoto; e preghiamo anche per le popolazioni, come l’Ucraina, devastate dalla guerra”.

Dopo la benedizione il gruppo di fedeli si è messo in cammino e da Vallepietra hanno raggiunto, a 1.850 metri di altezza, il santuario della Santissima Trinità. Un’emozione grandissima per tutti coloro che hanno deciso di vivere la prima esperienza di fede in questo nuovo anno.

Il santuario riaprirà ufficialmente le porte ai fedeli nel mese di maggio e già migliaia di Ciociari sono pronti a recarsi in preghiera in uno dei luoghi più suggestivi della Regione Lazio.

Don Alberto ha esortato i fedeli a pregare per la pace nel mondo e per il popolo ciociaro che vive momenti difficili!

Marco Ciancarelli

