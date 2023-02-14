SPECIALE REGIONALI LAZIO – Ecco le preferenze ai candidati della provincia di Frosinone | TG24.info

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SPECIALE REGIONALI LAZIO – Ecco le preferenze ai candidati della provincia di Frosinone
14 Febbraio
20:30 2023
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Regionali 2023, ecco i dati provvisori relativi alle preferenze assegnate ai candidati della provincia di Frosinone. I dati sono ancora provvisori. Infatti, mancano i dati di tre sezioni che SONO STATI INVIATI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI. Le tre sezioni sono quelle dei comuni di Torrice, Cervaro e Piglio.

Nel frattempo ecco i dati di 495 sezioni sulle 498 totali:

  • A SOSTEGNO DI FRANCESCO ROCCA

FRATELLI D’ITALIA:

MAURA DANIELE 12.124
SAVO ALESSIA 10.907
IANNARILLI ANTONELLO 8.808
PICANO GABRIELE 6.338
BELLI NADIA 3.221
CASTAGNA SIMONA 1.732

LEGA:

CIACCIARELLI PASQUALE 13.339
CHIAPPINI FRANCESCA DETTA SCACCIA 3.576
DI RUSCIO VERONICA 2.352
AMATA ANDREA 2.003
ROSSI MARIA VERONICA 1.712
CORSI MARCO 1.033

FORZA ITALIA:

QUADRINI GIANLUCA 5.406
SACCO GIUSEPPE 4.802
CHIUSAROLI ROSSELLA 4.028
BATTAGLINI SAMUEL DETTO BAT 1.431
MORGA ANNA LISA 572
FIORE MONICA 570

UNIONE DI CENTRO:

ROSCIA RICCARDO 3.181
MARTINO GINA 453
QUATRANA ORESTE 245
MAGNANTE LUISA 229
SAURINI ALESSANDRA 44
DI LUOFFO ROLANDO 38

LISTA CIVICA FRANCESCO ROCCA PRESIDENTE:

FORTE FABIO 1.199
ARENA ANNA IOLE 865
GIORGI MARCELLO 418
CESTRA AUGUSTO 276
POPPA GEMMA 156
GORGHINI EMANUELA 145

NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI:

PARENTE LORETO 117
LOMBARDI FRANCESCA 88
CECI GIANNI 31
CECCHI SANDRO 9
COLLACCIANI SIMONA 3
MICOZZI CINZIA 2

 

  • A SOSTEGNO DI D’AMATO ALESSIO:

PARTITO DEMOCRATICO:

BATTISTI SARA 16.915
POMPEO ANTONIO 14.546
QUERQUI ANDREA DETTO ANDREA 6.403
MAZZAROPPI LIBERO 5.841
CECILIA ALESSANDRA DETTA LALLA 4.977
PALIOTTA ANNALISA 4.470

AZIONE -ITALIA VIVA:

QUADRINI MASSIMILIANO DETTO MAX 6.322
ALIFUOCO BARBARA 943
MAGGI MAURIZIO 578
FRATANGELI ARIANNA 469
FRECENTESE DAVIDE 146
VENDITTI MARILENA 119

LISTA CIVICA D’AMATO PRESIDENTE:

CONTE LUCIANO 1.567
FALESE JOLE 1.473
DI RUZZA LUCA 787
GUERRIERO CLAUDIO 442
VALENTE SIMONA 123
RICCI MONIA 25

VERDI E SINISTRA – EUROPA VERDE – POSSIBILE:

VACANA LUIGI 1.218
CORBI FABIOLA PAOLA CARLA 368
MORELLI MAURIZIO 342
LUCARELLI STEFANO 331
PAPA BARBARA 115
DE PERSIS ANGELA EMANUELA 107

DEMOS DEMOCRAZIA SOCIALE:

MACCARO LUIGI 850
MALIZIOLA MANUELA 749
TUSEI SILVIA 338
BALDANZI MARIA GRAZIA 287
PIETROBONO BRUNO DETTO PIETRO, DETTO BRUNO 114
NATALIA MASSIMO 85

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO:

CALICCHIA MASSIMO 1.091
MORELLI GERARDA DETTA GERARDINA 513
IANNATTONE FABIO 329
BIANCHINI PIETRO 232
SICILIA GIULIA 143
BELLONE CINZIA BARBARA 99

+EUROPA-RADICALI ITALIANI – VOLT:

SCAMPINI SARA 27
BERRI GUIDO 12
DI FRANCESCO FRANCESCO 5
MAIORANA MARCO 3
MARCZAK KATARZYNA ELZBIETA 2
NASI PATRICIA ELDA 1

  • A SOSTEGNO DI DONATELLA BIANCHI:

MOVIMENTO 5 STELLE:

SEGNERI ENRICA 1.734
MARCELLI LORETO 1.377
SPAZIANI MICHELA 555
ANDREINI STELLA 432
NATALE DOMENICO 403
AL KHATIB NADER 234

POLO PROGRESSISTA SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’:

BONAVIRI GIUSEPPINA 1.342
DE SANCTIS RENATO 597
CERVONI ORLANDO 502
GRIMALDI CRISTIANO 436
NORCI ELISABETTA 178
MAINI ELEONORA 170

  • A SOSTEGNO DI PECORILLI SONIA:

PARTITO COMUNISTA ITALIANO:

BARBONA BRUNO 192
INGLESI GUERINO 69
VACCA LORETO 63
FEDERICO IRINA 60
GIANNITTI STEFANIA 49
VASETTI ANTONIETTA 49

  • A SOSTEGNO DI RINALDI ROSA:

UNIONE POPOLARE:

ANTONELLIS MARIO 479
GIANNETTI FRANCESCA 314
MINGARELLI LUIGI 265
CANITANO ELISABETTA 52
FRASCA EMANUELA 13
SCIATORE FABIO 3

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