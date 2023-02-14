SPECIALE REGIONALI LAZIO – Ecco le preferenze ai candidati della provincia di Frosinone | TG24.info

Regionali 2023, ecco i dati provvisori relativi alle preferenze assegnate ai candidati della provincia di Frosinone. I dati sono ancora provvisori. Infatti, mancano i dati di tre sezioni che SONO STATI INVIATI ALL’UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI. Le tre sezioni sono quelle dei comuni di Torrice, Cervaro e Piglio.
Nel frattempo ecco i dati di 495 sezioni sulle 498 totali:
- A SOSTEGNO DI FRANCESCO ROCCA
FRATELLI D’ITALIA:
MAURA DANIELE 12.124
SAVO ALESSIA 10.907
IANNARILLI ANTONELLO 8.808
PICANO GABRIELE 6.338
BELLI NADIA 3.221
CASTAGNA SIMONA 1.732
LEGA:
CIACCIARELLI PASQUALE 13.339
CHIAPPINI FRANCESCA DETTA SCACCIA 3.576
DI RUSCIO VERONICA 2.352
AMATA ANDREA 2.003
ROSSI MARIA VERONICA 1.712
CORSI MARCO 1.033
FORZA ITALIA:
QUADRINI GIANLUCA 5.406
SACCO GIUSEPPE 4.802
CHIUSAROLI ROSSELLA 4.028
BATTAGLINI SAMUEL DETTO BAT 1.431
MORGA ANNA LISA 572
FIORE MONICA 570
UNIONE DI CENTRO:
ROSCIA RICCARDO 3.181
MARTINO GINA 453
QUATRANA ORESTE 245
MAGNANTE LUISA 229
SAURINI ALESSANDRA 44
DI LUOFFO ROLANDO 38
LISTA CIVICA FRANCESCO ROCCA PRESIDENTE:
FORTE FABIO 1.199
ARENA ANNA IOLE 865
GIORGI MARCELLO 418
CESTRA AUGUSTO 276
POPPA GEMMA 156
GORGHINI EMANUELA 145
NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI:
PARENTE LORETO 117
LOMBARDI FRANCESCA 88
CECI GIANNI 31
CECCHI SANDRO 9
COLLACCIANI SIMONA 3
MICOZZI CINZIA 2
- A SOSTEGNO DI D’AMATO ALESSIO:
PARTITO DEMOCRATICO:
BATTISTI SARA 16.915
POMPEO ANTONIO 14.546
QUERQUI ANDREA DETTO ANDREA 6.403
MAZZAROPPI LIBERO 5.841
CECILIA ALESSANDRA DETTA LALLA 4.977
PALIOTTA ANNALISA 4.470
AZIONE -ITALIA VIVA:
QUADRINI MASSIMILIANO DETTO MAX 6.322
ALIFUOCO BARBARA 943
MAGGI MAURIZIO 578
FRATANGELI ARIANNA 469
FRECENTESE DAVIDE 146
VENDITTI MARILENA 119
LISTA CIVICA D’AMATO PRESIDENTE:
CONTE LUCIANO 1.567
FALESE JOLE 1.473
DI RUZZA LUCA 787
GUERRIERO CLAUDIO 442
VALENTE SIMONA 123
RICCI MONIA 25
VERDI E SINISTRA – EUROPA VERDE – POSSIBILE:
VACANA LUIGI 1.218
CORBI FABIOLA PAOLA CARLA 368
MORELLI MAURIZIO 342
LUCARELLI STEFANO 331
PAPA BARBARA 115
DE PERSIS ANGELA EMANUELA 107
DEMOS DEMOCRAZIA SOCIALE:
MACCARO LUIGI 850
MALIZIOLA MANUELA 749
TUSEI SILVIA 338
BALDANZI MARIA GRAZIA 287
PIETROBONO BRUNO DETTO PIETRO, DETTO BRUNO 114
NATALIA MASSIMO 85
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO:
CALICCHIA MASSIMO 1.091
MORELLI GERARDA DETTA GERARDINA 513
IANNATTONE FABIO 329
BIANCHINI PIETRO 232
SICILIA GIULIA 143
BELLONE CINZIA BARBARA 99
+EUROPA-RADICALI ITALIANI – VOLT:
SCAMPINI SARA 27
BERRI GUIDO 12
DI FRANCESCO FRANCESCO 5
MAIORANA MARCO 3
MARCZAK KATARZYNA ELZBIETA 2
NASI PATRICIA ELDA 1
- A SOSTEGNO DI DONATELLA BIANCHI:
MOVIMENTO 5 STELLE:
SEGNERI ENRICA 1.734
MARCELLI LORETO 1.377
SPAZIANI MICHELA 555
ANDREINI STELLA 432
NATALE DOMENICO 403
AL KHATIB NADER 234
POLO PROGRESSISTA SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’:
BONAVIRI GIUSEPPINA 1.342
DE SANCTIS RENATO 597
CERVONI ORLANDO 502
GRIMALDI CRISTIANO 436
NORCI ELISABETTA 178
MAINI ELEONORA 170
- A SOSTEGNO DI PECORILLI SONIA:
PARTITO COMUNISTA ITALIANO:
BARBONA BRUNO 192
INGLESI GUERINO 69
VACCA LORETO 63
FEDERICO IRINA 60
GIANNITTI STEFANIA 49
VASETTI ANTONIETTA 49
- A SOSTEGNO DI RINALDI ROSA:
UNIONE POPOLARE:
ANTONELLIS MARIO 479
GIANNETTI FRANCESCA 314
MINGARELLI LUIGI 265
CANITANO ELISABETTA 52
FRASCA EMANUELA 13
SCIATORE FABIO 3