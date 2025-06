SPECIALE Frosinone – Sportello per le vittime di reato è realtà: dal 1 luglio uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un’ingiustizia (VIDEO) | TG24.info

A gestirlo la Cooperativa Diaconia con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Giustizia.

Chi ha subito un reato nella provincia di Frosinone da oggi ha un nuovo servizio per ricevere tutela e ascolto: lo sportello generalista per l’assistenza delle vittime. L’innovativo spazio è stato presentato all’auditorium San Paolo di Frosinone e sarà gestito dalla Cooperativa Diaconia, nell’ambito del progetto “Giustizia in Itinere” dell’Istituto Romano San Michele, finanziato dalla Regione Lazio e promosso dal Ministero della Giustizia.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali delle forze dell’ordine tra cui tra cui l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Sabina Giammasi, il vice-Capo di Gabinetto della Prefettura di Frosinone Rosario Sammaritano, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianluca Quadrini, il dott. Antonio Mazzarotto della Regione Lazio, l’avv. Giorgia Venerandi in rappresentanza dell’Istituto Romano San Michele. L’iniziativa è stata impreziosita dalla lezione della prof.ssa Patrizia Patrizi, docente dell’Università degli Studi di Sassari e figura di riferimento nazionale in materia di giustizia riparativa.

Lo sportello, che ha sede nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo in viale Madrid 2, rappresenta un servizio attualmente attivo solo in quattro territori del Lazio: oltre a Frosinone, Latina, Velletri e Rieti.

“Spesso chi subisce un reato vive un profondo senso di smarrimento o addirittura vergogna – spiega Fabio Piccoli responsabile Diaconia del progetto – Con lo sportello offriamo un primo livello di assistenza per orientare le persone, ascoltarle e guidarle in un momento di profonda fragilità verso la riparazione del danno subito da un’ingiustizia a livello materiale, emotivo e sociale. –

Lo sportello, operativo dal 1 luglio, offrirà i seguenti servizi alle vittime: informazioni sui propri diritti civili e penali, consulenza e orientamento rispetto a eventuali denunce o procedimenti giudiziari, supporto psicologico, orientamento verso i servizi sociali, sanitari, abitativi, scolastici o lavorativi, oltre a una prima informazione sui percorsi di giustizia riparativa previsti dalla legge. L’obiettivo, spiegato al meglio dalla dott.ssa Patrizia Patrizi, è quello di cambiare punto di vista e mettersi nei panni di chi ha subito un reato, comprenderne i bisogni e dare risposte concrete per riparare il danno subito. Una giustizia non solo punitiva, quindi, ma riparativa, capace di restituire serenità e fiducia alle vittime

Tra i servizi fondamentali rientrano anche l’ascolto telefonico, attivo attraverso il numero verde regionale 800 12 12 52 e il numero diretto dello sportello di Frosinone 340 1294438, e le attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, agli operatori pubblici e del terzo settore, con interventi anche nelle scuole.

Siamo orgogliosi di poter gestire questo primo presidio in provincia di Frosinone. – sottolinea Loreto D’Emilio, direttore generale della Cooperativa Diaconia – che offre una risposta concreta, multidimensionale e integrata alle persone vittime di reato. Diaconia si conferma in prima linea nell’arginare il disagio sociale, lavorando in sinergia con altri soggetti per costruire comunità più giuste, solidali e sicure.-

-In qualità di ente gestore del progetto, vogliamo fare da trait d’union tra tutte le realtà territoriali che si occupano di giustizia riparativa. – ha raccontato l’avv. Giorgia Venerandi dell’Istituto Romano San Michele – L’intento è costruire una rete capillare sul territorio regionale e contribuire alla definizione di un modello unificato della Regione Lazio per l’ascolto, il sostegno e la tutela delle vittime di reato.-

-Oggi compiamo un passo importante nel costruire una rete regionale di ascolto e sostegno alle vittime di reato. – spiega Antonio Mazzarotto, dirigente dell’Area Minori e Persone Fragili della Regione Lazio – Ascoltare le vittime, sostenerle e informarle significa riconoscere loro il diritto a sentirsi parte di una comunità che, dopo il trauma subito, può apparire distante. La Regione Lazio intende promuovere proprio questo: una rete inclusiva che dia voce, dignità e centralità alle persone.-

Lo sportello con sede in viale Madrid 2 a Frosinone è aperto ogni lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 ed è possibile contattare gli operatori anche telefonicamente attraverso il numero verde regionale 800 12 12 52 e il numero diretto dello sportello di Frosinone al 340 1294438.

Per informazioni è possibile anche scrivere all’indirizzo email ascoltovittime@coopdiaconia.it o consultare il sito coopdiaconia.it

GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.