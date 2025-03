Sorano – Un anno per una visita pneumatologica, “Sono visite per i defunti!” | TG24.info

Inverosimile, ma anche no. In effetti non è la prima circostanza similare: in questo caso l’appuntamento per una visita pneumatologica con spirometria semplice è stato fissato a lunedì 27 marzo 2023, un anno dalla prenotazione.

E la paziente è stata anche “fortunata”, se non ci fosse stata disponibilità entro l’anno solare non le sarebbe stata prenotata la visita, la signora avrebbe dovuto continuare a chiamare oppure a rivolgersi allo sportello CUP per tentare di fissare una data entro i 12 mesi.

Legittima la considerazione della richiedente «All’ospedale di Sora ed in tutta la Regione Lazio si vantano di avere nuovi macchinari e strumenti per diagnosi precoci. Bene, benissimo! peccato che per le visite bisogna attendere più di un anno», riflessione postata sui social che, ovviamente, ha avuto un riscontro di attenzione e solidarietà considerevole, con testimonianze di altri utenti rispetto ad esperienze analoghe e relativi disagi patiti.

Un “navigante” commenta «Sicuramente sono visite per i defunti! Poveri noi cittadini!». Nessuno intende dare “la colpa” ai presidi ospedalieri del Lazio, gli stessi medici ed operatori sanitari non hanno alcuna responsabilità in tal senso, al contrario, si trovano anche loro costretti a subire le tante difficoltà conseguenti ai tagli dei fondi destinati, per l’appunto, alla sanità pubblica, oppure alla mancata riorganizzazione dei reparti e del personale, alle nomine sempre più insufficienti di medici specialisti, insomma ad una politica ogni giorno più lontana da quelle che sono le reali esigenze dei cittadini.

Sara Pacitto