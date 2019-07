Sora – Siringhe usate e “droga in bottiglia”, immagini shock sui social

Le foto sono apparse qualche giorno fa su Facebook sul gruppo “Nù mò cè l’icìme”.

Scioccanti le immagini postate da una cittadina su un gruppo social dedicato a Sora. In via Friuli si trovano abbandonate decine di siringhe usate. Ma non è tutto. Nelle foto si vedono anche numerose bottiglie in plastica con la carta alluminio stretta all’altezza del tappo e una cannuccia infilata nel lato, di solito utilizzate per assumere droghe come la cocaina. Rifiuti pericolosi a portata di tutti. Abbandonati dove spesso passeggiano bambini. Ed è stato proprio durante un passeggiata nei vicoli, con bambini al seguito, che è emerso tutto ciò.

Purtroppo è cosa risaputa che materiale del genere è spesso presente in zona “Chianegl” ma non per questo le foto sono meno allarmati. Tanti i commenti al post da cui emerge preoccupazione per il consumo di droghe e per la pericolosità dei rifiuti abbandonati. (Foto da Facebook)

FraM