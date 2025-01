Sora – Si avvicinano le feste, non si può sbagliare: acquista qualcosa che stupisca, soddisfi, riempia di gioia (foto) | TG24.info

Acquistare nel punto vendita “La Campania & i suoi sapori” corrisponde ad avere sempre, in ogni occasione, la certezza di aver comprato prodotti sopraffini.

Le proposte del caseificio “La Campania & i suoi sapori” sono tutte di qualità superiore, garantite dai rispettivi certificati di lavorazione, produzione, identificazione geografica, denominazione.

Il sapore di ogni singolo prodotto è unico ed inconfondibile, riporta ai rispettivi territori d’origine, un “Made in Italy” che non delude mai.

Sono Emanuele ed Antonietta a gestire il punto vendita: il loro maggiore impegno è quello di un’accurata ricerca tra le eccellenze della nostra penisola, una scrupolosa selezione degli alimenti qualitativamente migliori da proporre ai clienti. Emanuele ed Antonietta partono dal presupposto di soddisfare e gratificare al meglio i propri clienti, ed in questo riescono egregiamente, lo confermano gli stessi consumatori.

Il caseificio “La Campania & i suoi sapori” propone un vasto quanto impeccabile assortimento di prodotti, per ogni palato, per ogni occasione. Nel banco dei freschi a peso regna la mozzarella di bufala campana, 100% latte di bufala, nei diversi formati: bocconcini, classica, treccia. Oltre ai latticini di bufala si trovano i formaggi di latte di mucca, pecora, capra. Tra questi, il Provolone Del Monaco, campano DOP, un semiduro a pasta filata, stagionato e lavorato esclusivamente con latte crudo vaccino, ottenuto per almeno il 20% da bovine di razza Agerolese e per la quota restante da razze allevate esclusivamente nella zona di produzione.

Una gamma di salumi, anche stagionati, che deliziano tutti i sensi: disponibile una vasta selezione di salumi ciociari prodotti dalla Macelleria Angione di Cassino e poi dall’Abruzzo, dalle Marche o dalla Toscana, sapori, profumi, forme inconfondibili, sia per i classici che per gli speziati.

Ci si perde tra gli scaffali: la Pasta di Gragnano, il primo pastificio artigianale ad aver ottenuto nel 2012 il marchio IGP; la Pasta di Filotea, specialità artigianale all’uovo, premiata a livello nazionale e consigliata da “Top Italian Food Experience”, la guida che indica i principali brands di prodotti alimentari in Italia; il riso Acquerello, il migliore al mondo; il tartufo di Campoli in tutte le sue lavorazioni, comprese le salse e l’olio tartufato; i sott’olio della Puglia; la linea di aceto balsamico invecchiato 9 anni, 18 o 25 anni; le alici di Cetara; i prodotti siciliani tra cui il pesto di pistacchio DOP di Bronte; le composte, le confetture tutti gusti e le creme spalmabile al cioccolato fondente, al latte, al cioccolato e pere; una fornita selezione di miele Prunotto e miele Brezzo, aziende leader del settore; dolci secchi e sfiziose prelibatezze.

In occasione delle festività natalizie, il caseificio “La Campania & i suoi sapori” propone particolari confezioni regalo ed esclusivi cesti natalizi, per stupire, soddisfare, gratificare chi li riceve. Protagonista del picere gastronomico in assoluto sulle tavole imbandite è il Frollone, il Torrone Artigianale per eccellenza, con una base di pasta frolla e la farcitura di marmellata di visciole.

Ogni giornata è quella giusta per acquistare da “La Campania & i suoi sapori”: chi compra presso il Caseificio “La Campania & i suoi Sapori” non sbaglia mai, con la certezza di qualità, freschezza, sapore.

Se non volete rimanere delusi o deludere, che sia un pranzo in famiglia, una cena tra amici, un aperitivo speciale, una festa, proponete la gamma del Caseificio “La Campania & i suoi Sapori” ed ogni portata, ogni prodotto, ogni boccone convincerà tutti in un’estasi si delizie.

Vi aspettiamo su: www.caseificiolacampania.it oppure allo 0776 855083 o direttamente a Sora in viale San Domenico 58, nei pressi dell’ingresso principale del centro OASI

messaggio promozionale