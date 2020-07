Sora – Schiuma nel Liri, martedì confronto tra il Commissario Ruffo e i dirigenti della Bonifica del Fucino

I campionamenti effettuati per conto del Consorzio sono proseguiti anche in questi giorni e proseguiranno fin quando l’attuale stato di allerta non sarà definitivamente superato. Le analisi eseguite su nostra espressa, diretta volontà hanno confermato la assoluta utilizzabilità a fini irrigui dell’acqua del fiume Liri.

Solo a seguito degli esiti dei campionamenti tutti pubblicati in tempo reale sul sito internet istituzionale del Conca di Sora – che hanno escluso qualunque alterazione dei parametri di sicurezza e qualità della risorsa idrica – abbiamo ripristinato il servizio di irrigazione. Il problema, come noto alle autorità locali e all’opinione pubblica, nasce altrove. Non a caso io stessa, nelle more dell’emergenza, avevo provveduto a contattare i responsabili del Consorzio di Bonifica del Fucino per concordare un momento di confronto utile ad individuare le soluzioni più opportune per superare la criticità. L’incontro, fissato per oggi, è stato rimandato dai dirigenti del Fucino per via della concomitante seduta della Commissione Ambiente della Regione Abruzzo con all’ordine del giorno anche la questione della schiuma che, ciclicamente, compare sulle acque del fiume Liri generando, ovviamente, apprensione e preoccupazione tra i cittadini, non solo tra gli imprenditori agricoli consorziati del Conca. La riunione di oggi è stata rimandata a martedì. Martedì prossimo, accompagnata dal direttore del Consorzio di Sora, sarò in Abruzzo per partecipare ad un tavolo che, nei miei auspici, sarà la sede dalla quale scaturirà la soluzione definitiva al decisamente sgradevole e preoccupante fenomeno, peraltro ciclico, della schiuma bianca sulle acque del Liri.

Stefania Ruffo, Commissario Consorzi di Bonifica della Provincia di Frosinone