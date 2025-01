Sora – Schiuma nel Liri, Fare Verde annuncia esposto in Procura | TG24.info

Marco Belli dirigente nazionale dell’associazione ambientalista “Fare Verde” prende una posizione su quanto sta accadendo nel fiume Liri nel tratto del sorano.

“Fare Verde da anni si occupa della schiuma sospetta nel Liri. Dal 2018 tutti abbiamo attenzionato il problema. Sono cinque anni che va avanti questa storia delle schiume nel Liri. Si attivarono con noi l’allora sindaco di Sora, la provincia di Frosinone, l’Arpa Lazio, ma niente da fare, questo fenomeno si ripete costantemente ed improvvisamente. Annunciamo che a giorni presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Cassino per richiedere accertamenti. Vogliamo sapere chi sta inquinando e non vogliamo più credere che questa schiuma, per come ci hanno detto, sia dovuta alle foglie o alla mancanza di ossigeno. Chiediamo che l’Arpa Lazio si attivi per campionature quando ci sono problemi, come quello di oggi su Sora, dove è presente la scia bianca e non dopo due, tre giorni dall’evento. Maggiori controlli devono essere fatti anche in Abruzzo, sui depuratori fatiscenti”.

