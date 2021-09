Sora – Quando si patisce un problema fisico, competenza ed affidabilità fanno la differenza: FisioDEm | TG24.info

Quando è necessario risolvere un problema fisico non è semplice fidarsi ed affidarsi per recuperare la completa funzionalità del proprio corpo: è importante rivolgersi a professionisti del settore, in grado di individuare quale sia la migliore soluzione al disagio patito, considerando che ogni problematica è differente da soggetto a soggetto per cui, per ogni singola persona, sarà diversa sia la prevenzione che la cura come anche la riabilitazione.

A Sora, in viale San Domenico, c’è FisioDem, Presidio Poliambulatoriale e Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale: l’impegno di FisioDem è quello di rispondere alle esigenze dei pazienti offrendo loro servizi altamente qualificati.

Sia l’organizzazione del Presidio Poliambulatoriale che del Presidio Fisioterapico e Riabilitativo sono ispirati a criteri di efficacia che si basano fondamentalmente sulla ricerca delle soluzioni più idonee alle diverse richieste degli utenti. FiosioDem garantisce la massima assistenza ed affidabilità grazie alla professionalità che da sempre contraddistingue i medici e gli specialisti che collaborano con lo studio associato: i pazienti possono essere certi di risolvere problematiche diagnostiche e/o terapeutiche relative alle branche di ortopedia e traumatologia, per un totale recupero della funzionalità corporea. Inoltre possono affidarsi ai migliori specialisti per la ricerca e la diagnosi in diverse branche mediche. Oltre alla competenza degli operatori sanitari, FisioDem si avvale di apparecchiature tecnologiche di nuova generazione, costantemente aggiornate e controllate periodicamente.

Anche la Regione Lazio si fida di FisioDem, avendo affidato allo studio associato la denominazione di “presidio”: FisioDem è Presidio Poliambulatoriale ed offre un’ampia gamma di prestazioni specialistiche in Cardiologia, Ecografia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Neurologia ed Elettromiografia, Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione, Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Urologia; FisioDem è Presidio di Terapia fisica e Riabilitazione funzionale con trattamenti manuali di Fisiokinesiterapia, Ginnastica propriocettiva, Massoterapia, Riabilitazione pre e post operatoria, Rieducazione funzionale, Rieducazione posturale globale, Taping Neuromuscolare, Trazioni vertebrali, ma anche trattamenti di terapia strumentale come Correnti interferenziali, Diatermia, Elettroterapia ed Elettroterapia antalgica, Idroforesi-sit, Ipertermia, Kinesi terapia e Riabilitazione ortopedica (Kinetec), Laserterapia (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), Linfodrenaggio strumentale, Magnetoterapia, Tecarterapia, Ultrasuonoterapia.

Inoltre presso FisioDem c’è a disposizione un’accogliente palestra dove si effettuano ginnastica antalgica e posturale, lavoro aerobico, mobilizzazioni articolari, potenziamento muscolare, recupero post traumatico, riabilitazione post intervento, rieducazione al passo, rilassamento muscolare. Mentre, su prenotazione, il centro eroga prestazioni ambulatoriali specifiche tra cui Bendaggi funzionali, Infiltrazioni articolari anche sotto controllo ecografico, Mesoterapia, Terapia antalgica, Valutazione posturale.

Un’offerta a tutto tondo in cui efficienza e qualità sono l’obiettivo principe, ma anche il rispetto per i fruitori, ospitalità e cortesia camminano di pari passo, sotto l’attenta supervisione del Direttire Sanitario dr. Angelo Maria Rea, medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia. FisioDem è a Sora, in viale San Domenico 1/b. Il presidio è convenzionato con My Assistance, PosteVita/PosteAssicura, Assirete ed Axa. Per info ed appuntamenti è possibile contattare i seguenti numeri 0776 82 4469 oppure 348 64 55 785. FisioDem è anche sui canali social Instagram e Facebook