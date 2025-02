Sora – Pro Loco, nuovo direttivo e tante iniziative per il territorio | TG24.info

La Pro Loco Sora spicca il volo con un nuovo direttivo e tante iniziative per il territorio.

Il neo-Presidente Chiarlitti punta su identità e tradizioni da valorizzare, ma immagina per la città volsca un futuro in cui l’intrattenimento e il turismo culturale uniscano la comunità all’insegna dell’innovazione. Dopo il successo del calendario di eventi invernali di ‘Sora Città del Natale 2022’, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco Sora si prepara a inaugurare il volo della sua nuova gestione con un ricco parterre di iniziative per il 2023 e tende la mano alla giunta in carica. Identità, storia e tradizione saranno alla base delle attività del consiglio direttivo presieduto da Loreto Chiarlitti. Tante, però, anche le novità.

Attesissima, fra queste ultime, è la prima edizione di ‘Sora Vola’, che ha già registrato oltre 30.000 visualizzazioni sulla pagina social Pro Loco Sora e un boom di prenotazioni. Il 24 e 25 aprile, sarà possibile ammirare il suggestivo panorama della città, dominato dalla chiesa della Madonna delle Grazie e dal castello di S. Casto, da una prospettiva inedita. Nell’impianto polisportivo G. Panico (ex Trecce), in Via Colle Marchitto, 21, si potrà infatti salire a bordo di una mongolfiera e provare, anche se solo per pochi minuti e in una situazione controllata, l’esperienza del volo aerostatico. Due giornate differenti come le tipologie di pubblico a cui ciascuna di esse sarà rivolta: i giovani maggiorenni e le coppie senza bambini al seguito saranno al centro della serata del 24 aprile, dalle 20 alle 24, mentre il pomeriggio del 25 aprile, dalle 15 alle 20, sarà la volta delle famiglie con i più piccoli. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, dall’amministrazione provinciale di Frosinone, dal Comune di Sora e dalla XV Comunità Montana Valle del Liri, è organizzato in collaborazione con ‘Milano Mongolfiere’ e lo sponsor ufficiale ‘Idea Impresa’.

Per quanti preferiscano restare con i piedi per terra, la veduta panoramica della città volsca seguirà invece a un percorso leggermente più lungo e faticoso, ma altrettanto emozionante: grazie alla presenza del CAI Sora, il 25 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, con partenza da Piazza Indipendenza, ci sarà la possibilità di fare un’escursione al Castello di S. Casto, fortificazione rinascimentale che sorge sul monte omonimo, sulle rovine del preesistente castello romano. È però impossibile guardare consapevolmente al futuro senza memoria. Per questo la Pro Loco Sora, da sempre vicina all’anima della città, da quest’anno contribuisce attivamente al rinnovarsi di un’antica pratica devozionale della Settimana Santa: la processione del Tamburo. L’appuntamento con il rito penitenziale, a cura della Confraternita dell’Immacolata Concezione, è previsto per giovedì 6 aprile alle ore 03, come da tradizione nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo.

Se cultura e tradizione fanno rima anche con le bellezze architettoniche e paesaggistiche nostrane nelle loro atmosfere meno austere, la nuova Pro Loco volsca diventa On The Road: per i soci e non, sono in programma viaggi e itinerari alla ri-scoperta dei più suggestivi santuari, luoghi d’arte e zone naturalistiche d’Italia. La prima di questa serie di iniziative, sabato 13 maggio, farà tappa nelle terre dell’Umbria, alla volta del Monastero di Santa Rita e delle Cascate delle Marmore. Nel frattempo mancano solo pochi mesi alla bella stagione. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle famiglie che non potranno raggiungere le mete di vacanza. Non solo drink e musica fino a sera inoltrata, dunque, con buona pace degli irriducibili della movida. Il nuovo villaggio estivo pensato dal team di Chiarlitti per il 2023 si preannuncia all’insegna di spettacoli come il teatro e il cabaret.