Sora / Pescasseroli – “Una Strada per il Parco, sessant’anni di incompiuta (1959-2019)”, il volume di Emiliano Tersigni

“Una Strada per il Parco, sessant’anni di un’incompiuta (1959-2019)” è il titolo dell’intenso volume scritto dall’avvocato Emiliano Tersigni, ex amministratore del Comune di Broccostella e appassionato escursionista, che verrà presentato domani, sabato 22 agosto alle 17:30 nella centralissima Piazza Umberto I a Pescasseroli.

L’opera ripercorre, attraverso otto capitoli, le questioni storiche, politiche, tecniche, economiche, normative e sociali più rilevanti della strada a scorrimento veloce tra Roma e Pescasseroli, mettendo in luce l’idea di un collegamento lanciata nell’estate del 1959 dal celebre architetto romano Luigi Moretti. Nel testo, oltre alle principali vicende urbanistiche ed edilizie che ebbero come sfondo proprio Pescasseroli negli anni cinquanta e sessanta, vengono ripercorse le numerose e controverse iniziative per la valorizzazione turistica di importanti settori del territorio a cavallo del confine laziale/abruzzese. In sostanza, si tratta di argomenti di grande attualità, ancora oggi. All’evento, patrocinato dal Comune di Pescasseroli, dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dall’Associazione Pro Loco del posto, interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Avvocato Luigi La Cesa e il Direttore del Pnalm Luciano Sammarone. A presentare il volume di Tersigni sarà invece Lorenzo Arnone Sipari, attento conservatore dell’Archivio della famiglia Sipari in Alvito e storico dell’ambiente, già autore di numerose pubblicazioni sulla nascita e lo sviluppo del Parco più antico d’Europa. “Oltre quattrocento pagine, arricchite di splendide illustrazioni, di cui vale la pena parlare – ha anticipato Sipari”. L’incontro sarà moderato dal vice sindaco Carmelo Giura.

Caterina Paglia