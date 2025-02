Sora – Paride Vitale presenta il suo libro…una dichiarazione d’amore per l’Abruzzo (VIDEO) | TG24.info

E’ stato presentato ieri a Sora, presso la Sala Consiliare, il libro “D’amore e d’Abruzzo” di Paride Vitale, una guida sentimentale in sei tappe dedicata a quella che l’autore – lui che ha girato il mondo vincendo fra l’altro l’edizione 2022 di Pechino Express – considera la regione più bella del mondo: l’Abruzzo. A seguire, sono stati presentati, presso il punto vendita Caleidoscopio, i profumi Parco1923, fragranze preziose che riproducono fedelmente i sentori di piante secolari e fiori rari nativi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Lo speciale volume “D’Amore e d’Abruzzo”, così come la linea Parco 1923, è una dichiarazione d’amore alla bellezza sincera e selvaggia di luoghi straordinari, ma ancora poco conosciuti, dove bastano pochi chilometri per passare da spiagge meravigliose a cime incontaminate, da percorrere in auto, in treno ma anche a piedi, in bici, in canoa o a cavallo. L’Abruzzo, raccontato da un abruzzese doc, si fonde tra autobiografica e indicazioni turistiche: una guida personalissima che ha un solo scopo: farci innamorare della sua regione. La voce di Paride Vitale è quella di un innamorato che trasmette il sentimento che lo lega alle sue radici, animando nel lettore il desiderio di percorrere quei sentieri, raggiungere gli eremi, godersi il mare e le montagne, incontrare i personaggi, gustare i piatti, degustare i vini, ammirare la natura e la fauna che narra con sapienza.

Parco1923, presenti nel punto vendita Caleidoscopio in Corso Volsci, racconta i profumi di alberi centenari e foreste vetuste che fanno da padri protettori a fiori rari e delicati, conservati nel tempo grazie all’isolamento in cui il territorio ha giaciuto per secoli. È così che ci viene consegnato incontaminato quello che oggi è conosciuto come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Una storia che inizia alla fine dell’Ottocento per fermare lo sterminio dell’orso bruno marsicano e che diventa realtà nel 1923 quando il sigillo reale fa nascere uno dei parchi più antichi d’Europa. Gli odori, i colori di questi luoghi, uniti alla bellezza dei suoi fiumi e torrenti, hanno ispirato la sintesi di questo eden naturale, in eleganti e delicate fragranze.

