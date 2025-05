Sora – Oltre un milione di euro per l’efficientamento energetico della scuola Facchini | TG24.info

«Mettere al centro l’edilizia scolastica significa investire sul futuro della nostra città. Questo intervento, che attendevamo da tempo, rappresenta un altro passo concreto verso una Sora più moderna, sostenibile e attenta ai bisogni dei nostri ragazzi».

Con queste parole il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, annuncia l’approvazione, da parte della Regione Lazio, di un importante finanziamento da 1.050.000,00 euro destinato all’efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Facchini”.

Un risultato frutto di un lungo lavoro amministrativo che conferma l’impegno dell’Amministrazione Di Stefano nel reperire fondi pubblici per riqualificare il patrimonio scolastico della città. L’intervento, infatti, è tra i più strutturati e innovativi sul fronte dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

Il progetto prevede: l’isolamento del lastrico solare, la sostituzione di infissi e oscuranti, l’installazione di un impianto a pompa di calore con integrazione di solare termico ad accumulo inerziale, la realizzazione di una nuova centrale di climatizzazione, un impianto fotovoltaico da 100 kW con accumulo da 40 kWh,bla sostituzione totale dei corpi illuminanti con un moderno impianto di illuminazione integrata nel controsoffitto.

«L’edificio che ospita la Scuola Facchini – spiega il sindaco – necessitava da tempo di una manutenzione profonda. Grazie a questo finanziamento, potremo finalmente intervenire in modo efficace, offrendo agli studenti un ambiente sicuro, accogliente ed energeticamente efficiente».

Fondamentale per l’attuazione del progetto è stata la collaborazione con la ASL di Frosinone, che ha rilasciato il necessario nulla osta all’intervento: «Ringrazio La Regione per il finanziamento e la ASL per la disponibilità dimostrata – conclude il sindaco Di Stefano – e ribadisco che continueremo a lavorare in sinergia con gli altri Enti della Regione e dello Stato per intercettare ogni opportunità utile a migliorare le strutture pubbliche della nostra città, in particolare quelle destinate alla formazione delle nuove generazioni».