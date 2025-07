Sora – Martedì 22 luglio mattinata senz’acqua | TG24.info

Acea Ato 5, gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale di Frosinone, ha comunicato che, per lavori di manutenzione programmata, martedì 22 luglio, dalle ore 09:00 alle 12:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Sora.

In particolare le zone interessate sono le seguenti: via Antonio Zincone, vicolo Bellisario, vicolo Casamari, vicolo Celli, piazza Cesare Baronio, via Cittadella, vicolo De Donatis, vicolo Fortuna, via Fosca, via Friuli, via Gelsi, via Giovanni Branca, via Lungoliri Rosati, vicolo Mancinelli, vicolo Marini, piazza Mayer Ross, via Milazzo, via Pisani, via Porzia, via Quarto, piazza San Francesco, piazza San Silvestro, vicolo Terribile, via Torrevecchia, via Valle Rosati, corso Volsci, via Volturno

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 191 332