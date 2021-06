Sora – Limitazioni alla circolazione veicolare per riprese cinematografiche | TG24.info

Le aree interessate dalle riprese del tv movie “Un eroe piccolo piccolo” dovranno essere libere da veicoli per le operazioni che si svolgeranno nella settimana dal 28 Giugno al 2 Luglio.

In particolare:

1) Lunedì 28 e Martedì 29 Giugno c.a., il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in

– Via Firenze, dall’intersezione di Via Roma fino a Via Trieste, fatta eccezione per i veicoli a servizio della Polizia di Stato;

– Via Giornale d’Italia;

– Via Venezia;

– Vicolo Tuzj (tratto di strada da Via Napoli a Via Dante Alighieri, attiguo istituto scolastico) e area dell’intersezione di Via Dante Alighieri;

– Via Giuriati, dalle ore 0 alle ore 8 del giorno 29 (martedì), tratto di m. 50, ambo i lati, prima dell’intersezione con Via Dante Alighieri;

nonché il divieto di transito nelle suddette strade o tratti di strade al momento delle riprese cinematografiche, che sarà gestito da movieri messi a disposizione dalla produzione;

2) Mercoledì 30 Giugno e Venerdì 2 Luglio c.a., il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in

– Via Lungoliri Cavour, da Via Ippolito Nievo a P.za Alcide De Gasperi;

– Ponte Cavalieri di Vittorio Veneto;

– P.za Alcide De Gasperi;

– Via Cesare Balbo, fino a via Mameli;

– Via Dante Alighieri;

– Largo San Lorenzo;

– Via Firenze, da Via Trieste fino a Via XX Settembre;

– Via Piemonte, da Via Cesare Battisti a Via della Repubblica, nonché dal civico 25 per 20 m.;

– Via Cesare Battisti, da Via Piemonte a Viale Regina Elena, lato dx per m. 50;

nonché il divieto di transito nelle suddette strade o tratti di strade al momento delle riprese cinematografiche, che sarà gestito da movieri messi a disposizione dalla produzione.